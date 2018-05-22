زيدان يرفض نهائياً الحديث عن “محمد صلاح” قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في يوم السبت المقبل الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الخاص بتحضيرات فريقه استعداداً لهذه المباراة النهائية، رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الحديث نهائياً عن المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وذلك رداً منه على سؤال أحد الصحفيين حول المقارنة بين المصري محمد صلاح وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أنه لن يقوم بالحديث سوى عن لاعبي فريقه فقط لا غير أي أنه لن يتحدث سوى عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن النجم كريستيانو رونالدو لا يعرف معنى كلمة التوتر على الإطلاق حينما لا يُسجل هدفاً في مباراة، وذلك نظراً إلى أنه يعلم جيداً أنه سوف يُسجل أكثر من ذلك في المباراة التي تليها مباشرة.

وفي ختام تصريحاته أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يُعتبر أفضل لاعب في العالم نظراً لكونه لا يتأثر بأي نوع من أنواع الضغوطات على الإطلاق، مشدداً في الوقت ذاته على أن دور الدون كريستيانو رونالدو سوف يكون كبيراً للغاية وحاسماً في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول.

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