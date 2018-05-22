مصادر صحفية مصرية تكشف عن احتمالية فشل الأهلي في التعاقد مع رامون دياز

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي عن احتمالية فشل تعاقد النادي الأهلي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وذلك خلفاً للمستقيل الكابتن حسام البدري بالرغم من توصل كلاً من الطرفين إلى اتفاق شبه نهائي على كافة التفاصيل.

حيث أشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يزال متردداً بشدة بخصوص التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وذلك على الرغم من أن الأخير وافق تقريباً على كل الشروط التي حددها النادي الأهلي من الناحية المادية.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي يبدو غير متعجلاً على الإطلاق بخصوص الإعلان بشكل رسمي عن اسم المدير الفني الجديد للمارد الأحمر، حيث لا يزال يُفاوض بعض الأسماء الأخرى صاحبة السيرة الذاتية القوية في عالم التدريب.

وقد أكدت المصادر أيضاً أنه في حالة فشل مجلس إدارة النادي الأهلي في إيجاد المدرب المناسب في الفترة القليلة القادمة، سوف يلجأ حينها إلى حسم المفاوضات بشكل نهائي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز والذي تم الاتفاق على كافة تفاصيل عقده مع النادي الأهلي.

وكانت العديد من وسائل الإعلام والصحف المصرية قد أشارت في الأيام القليلة الماضية إلى أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز سوف يحصل على راتب تصل قيمته إلى مبلغ 300 ألف دولار في الشهر الواحد رفقة جهازه المعاون، على أن يتكون جهازه المعاون من نجله الذي سيكون مساعداً له إضافة إلى مدرب أحمال وأيضاً محلل فني، علماً بأن مدة العقد سوف تكون سارية لمدة موسمين فقط لا غير مع إمكانية التجديد.

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