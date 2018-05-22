كرستيانو رونالدو عن محمد صلاح: لاعب قوي ولكن!

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تحدث الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في يوم السبت المقبل الموافق لليوم السادس والعشرين من الشهر الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء وتحديداً لصحيفة “أس” الإسبانية، أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن فريق ليفربول يمتلك خط هجومي قوي للغاية، والذي يتمثل في كلاً من الثلاثي المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أن ثلاثي الخط الهجومي لدى فريق ليفربول يمتازون بالسرعة والقوة من الناحية الهجومية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه أكد أن فريقه يمتلك خط هجوم أفضل سواء من الناحية الفنية أو خاصة من ناحية الخبرة في مثل هذه المواعيد الهامة.

كما شدد أيضاً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريحاته على أن فريق ليفربول استحق الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عن كل جدارة، إلا أنه تمنى في الوقت ذاته لو أن فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي هو من كان قد نجح في الوصول إلى المباراة النهائية.

وفي ختام تصريحاته حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى جماهير نادي ريال مدريد قبل موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي أكد فيها على أهمية دور الجماهير الملكية في هذه المباراة النهائية، مشدداً في الوقت ذاته على أن جماهير نادي ريال مدريد مطالبة بمواصلة دعم الفريق حتى اللحظة الأخيرة من عمر البطولة.

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