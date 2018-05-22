أحمد ناجي يكشف عن موقفه من صيام لاعبي منتخب مصر قبل مونديال روسيا

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كشف الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي عن موقفه من صيام لاعبي المنتخب الوطني في شهر رمضان الحالي، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل في منتصف شهر يونيو القادم.

فمن خلال تصريحات إذاعية له اليوم الثلاثاء وتحديداً عبر إذاعة الشباب والرياضة، أكد الكابتن أحمد ناجي أنه يتمنى عدم صيام أي لاعب في المنتخب الوطني المصري فيما تبقى من عمر شهر رمضان الحالي، وخاصة في ظل انطلاقة المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن أحمد ناجي إلى أن المنتخب السعودي الشقيق قد حصل على رخصة من دار الإفتاء السعودي بضرورة الإفطار في شهر رمضان الحالي، وذلك حتى يكون كل لاعب في المنتخب السعودي قادر على العطاء بأفضل صورة لديه في مونديال روسيا المقبل.

وفي ختام تصريحاته حول هذه النقطة، أكد الكابتن أحمد ناجي على أن كل لاعبي المنتخب الوطني المصري سوف يكونوا صائمين حينما تتوجه بعثة المنتخب إلى دولة الكويت في يوم غداً الأربعاء، على أمل أن يتغير ذلك الأمر حينما تتوجه بعثة المنتخب إلى أوروبا من أجل خوض آخر مباراتين في المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة.

وعن ضم حارس المرمى شريف إكرامي إلى قائمة منتخب مصر، شدد الكابتن أحمد ناجي على أن قرار ضم حارس المرمى شريف إكرامي إلى صفوف المنتخب الوطني المصري في قائمة مونديال روسيا المقبل، جاء بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب على المستوى الدولي وذلك على الرغم من عدم مشاركته بصفة أساسية مع فريق الأهلي في الدور الثاني من عمر الموسم الحالي.

أما عن تجديد عقد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني المصري، فقد أكد الكابتن أحمد ناجي أن مسألة تجديد عقد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني كانت يجب أن تتم فور تأهل المنتخب الوطني مباشرة إلى المونديال وليس قبل موعد انطلاقة المونديال بأقل من شهر واحد فقط.

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