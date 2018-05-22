سبب وحيد كان وراء عودة “محمد صلاح” إلى الدوري الإنجليزي.. تعرف عليه !

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كشف المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي عن السبب الرئيسي والوحيد وراء عودته مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على الرغم من الفشل الذريع في تجربته الأولى التي عاشها رفقة نادي تشيلسي في عام 2014.

فمن خلال حوار له اليوم الثلاثاء مع النجم الإنجليزي السابق فرانك لامبارد ضمن اليوم الإعلامي المفتوح للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، أكد المصري محمد صلاح أن السبب الوحيد وراء عودته مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، هو إصراره الكبير على النجاح وإثبات قدراته للجميع بعد فشل تجربته الأولى مع نادي تشيلسي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار محمد صلاح إلى أن كل من حوله قد حذره من خطورة العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خوفاً على تكرار تجربته الفاشلة التي عاشها مع نادي تشيلسي بسبب عدم مشاركته في المباريات حينها وتراجع مستواه بشكل ملحوظ للغاية.

وفي ختام تصريحاته شدد المصري محمد صلاح على أنه دائماً يسعى إلى تطوير نفسه على المستوى الشخصي من خلال العمل الجاد في الحصص التدريبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تجربته مع نادي روما الإيطالي قد أفادته كثيراً حينما انتقل إلى صفوف نادي ليفربول.

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