توني كروس: ليفربول لا يتمثل في “محمد صلاح” وحده رغم أرقامه المذهلة

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تحدث النجم الألماني توني كروس متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق ليفربول في يوم السبت القادم الموافق لليوم السادس والعشرين من الشهر الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، أكد النجم الألماني توني كروس أن فريقه سوف يقع في خطأ كبير للغاية، وذلك حالة قام بالتركيز فقط على المصري محمد صلاح وحده بدون التركيز مع بقية لاعبي فريق الريدز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم الألماني توني كروس إلى أنه لم يُشاهد الكثير من المباريات لفريق ليفربول أو خاصة للمصري محمد صلاح في الموسم الحالي، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أنه معجب للغاية بما حققه محمد صلاح من أرقام فردية رفقة فريق ليفربول طوال الموسم الحالي.

وفي ختام تصريحاته أكد النجم الألماني توني كروس أنه لم يكن على علم بالرقم السلبي الخاص بالألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول في جميع النهائيات التي خاضها طوال مسيرته كمدرب لكرة القدم، متمنياً في الوقت ذاته أن لا يتغير ذلك الرقم السلبي حينما يواجه فريق ليفربول نظيره فريق ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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