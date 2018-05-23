راموس يتحدث من جديد عن “محمد صلاح” قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تحدث المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في يوم السبت القادم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في مساء يوم أمس الثلاثاء وتحديداً عبر إذاعة “كادينا كوبيه” الإسبانية، أكد القائد سيرجيو راموس أن كلاً من الثنائي المصري محمد صلاح وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو يمتازان بخطورة كبيرة للغاية من الناحية الهجومية، وخاصة في ظل حسن تعامل المدرب الألماني يورغن كلوب مع إمكانيات كلاً منهما على أرض الملعب.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار القائد سيرجيو راموس إلى أنه لا يعتقد أن فريق ليفربول يمتلك عنصر الشغف بنسبة أكبر من فريق ريال مدريد في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مشدداً في الوقت ذاته على أن كل لاعبي الفريق الملكي لديهم الرغبة الكبيرة في الفوز بلقب دوري الأبطال كأنه اللقب الأول لهم في مسيرتهم.

وعن أفضلية فريق ريال مدريد في المباراة النهائية، شدد القائد سيرجيو راموس على أن فريق ليفربول يرغب بشدة في الفوز بلقب دوري الأبطال نظراً لكونه لم يصل إلى الدور النهائي منذ مدة طويلة للغاية، إلا أن ذلك لن يجعل فريق ريال مدريد يدخل المباراة بدون تركيز على هدفه الرئيسي وهو إحراز اللقب.

أما عن الغريم التقليدي فريق برشلونة، فقد أكد القائد سيرجيو راموس أن فريق برشلونة قدم موسماً مثالياً للغاية، وفي نهاية المطاف استحق الفوز بكلاً من لقب الدوري الإسباني وأيضاً لقب كأس ملك إسبانيا، إلا أن ذلك الأمر لا يُقارن على الإطلاق حينما يفوز غريمك التقليدي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وعن مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع فريق ريال مدريد، شدد القائد سيرجيو راموس على أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان سوف يستمر مع الفريق الملكي مهما كانت نتيجة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أسلوب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان غير متوقع وهو الأمر الذي يُحبه الجميع داخل نادي ريال مدريد.

وفي ختام تصريحاته أكد القائد سيرجيو راموس أن الباب سوف يظل مفتوحاً بشكل دائم أمام قدوم النجم البرازيلي نيمار جونيور، وذلك في ظل العديد من الأنباء حول رغبة اللاعب نفسه في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد في المستقبل القريب.

إقرأ أيضاً: توني كروس: ليفربول لا يتمثل في “محمد صلاح” وحده رغم أرقامه المذهلة