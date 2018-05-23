مدرب منتخب إسبانيا سابقاً يصدم “محمد صلاح” قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

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تحدث الإسباني المخضرم فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد الإسباني سابقاً في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريق ريال مدريد وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في يوم السبت القادم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات له في مساء يوم أمس الثلاثاء لإحدى وسائل الإعلام الإسبانية، أكد المدرب الإسباني المخضرم فيسنتي ديل بوسكي أن فريق ريال مدريد يمتلك في الوقت الحالي أفضل تشكيلة في القارة الأوروبية بأكملها، متوقعاً في الوقت ذاته أن يفوز الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا بسهولة تامة في نهاية المطاف.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الإسباني المخضرم فيسنتي ديل بوسكي إلى أنه يعتقد أنه لا يوجد أي لاعب في صفوف فريق ليفربول حالياً يصلح بأن يكون لاعباً ضمن صفوف فريق ريال مدريد في المستقبل وعلى رأسهم المصري محمد صلاح، مشدداً في الوقت ذاته أن فريق ليفربول لا يقتصر على محمد صلاح فقط مثلما تعتقد مختلف وسائل الإعلام العالمية.

وفي ختام تصريحاته شدد المدرب الإسباني فيسنتي ديل بوسكي على أن فريق ريال مدريد يجب عليه أن يصب كامل تركيزه في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا على كل عناصر فريق ليفربول على أرض الملعب وليس على لاعب واحد فقط بعينه، وخاصة في ظل القدرات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها فريق ليفربول.

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