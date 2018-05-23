تعرف على نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2018

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أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا، علماً بأن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من عمر المسابقة سوف تُقام في ختام شهر أغسطس القادم من العام الحالي 2018، على أن تُقام مباريات الإياب في ختام شهر سبتمبر الذي يليه مباشرة.

وقد جاءت نتيجة قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 على النحو التالي:

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استقلال طهران الإيراني / السد القطري.

الدحيل القطري / بيروزي الإيراني.

جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي / سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي.

كاشيما انتلرز الياباني / تيانجين كوانجين الصيني.

وفي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا سوف يلتقي الفائز من المباراة الأولى في الدور ربع النهائي مع الفائز في المباراة الثانية من الدور ذاته، أما المباراة الأخرى سوف تجمع بين الفائز في المباراة الثالثة من الدور ربع النهائي وبين الفائز في المباراة الرابعة من الدور ذاته.

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