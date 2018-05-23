المنتخب الوطني يختتم معسكره اليوم في القاهرة قبل السفر إلى الكويت

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يختتم المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي معسكره في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك قبل السفر مباشرة إلى دولة الكويت في مساء اليوم على متن طائرة خاصة من مطار القاهرة الدولي.

ويخوض المنتخب الوطني المصري أولى مبارياته الودية في معسكره الختامي في يوم الجمعة القادم الموافق لليوم الخامس والعشرين من عمر الشهر الحالي، وذلك حينما يواجه مضيفه منتخب الكويت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وبعد ذلك مباشرة سوف تتوجه بعثة المنتخب الوطني المصري إلى دولة إيطاليا، وهناك سوف يخوض المنتخب الوطني مباراته الودية الثانية في معسكره الختامي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، وذلك حينما يواجه نظيره منتخب كولومبيا في مطلع شهر يونيو القادم.

وفي الختام سوف تتوجه بعثة أحفاد الفراعنة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، وهناك سوف يخوض المنتخب الوطني مباراته الودية الثالثة والأخيرة في معسكره الختامي حينما يواجه مضيفه منتخب بلجيكا، قبل أن تتوجه البعثة بعدها مباشرة إلى أرض دولة روسيا من أجل التحضير استعداداً لانطلاقة المونديال.

ولا يغيب عن صفوف المنتخب الوطني المصري حتى هذه اللحظة سوى كلاً من الثنائي محمد صلاح، والذي يستعد للمشاركة رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي في الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني، إضافة إلى أحمد المحمدي الذي يستعد للمشاركة رفقة فريقه أستون فيلا في الدور النهائي المؤهل إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق فولهام.

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