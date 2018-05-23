رسمياً: الإسباني أوناي إيمري مدرباً لفريق أرسنال

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسمياً في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي عن تعيين الإسباني أوناي إيمري كمدرباً لفريق أرسنال في الفترة القادمة انطلاقاً من الموسم المقبل، وذلك خلفاً للمدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر الذي قدم استقالته قبل نهاية الموسم المنقضي بعد 22 عاماً قضاها مع النادي اللندني.

وقد جاء الإعلان الرسمي من طرف نادي أرسنال عن تعيين الإسباني أوناي إيمري كمدرباً للفريق اللندني عبر الموقع الرسمي لنادي أرسنال دون التطرق إلى تفاصيل العقد أو حتى مدته، إلا أن الموقع الرسمي لنادي أرسنال قد أشار إلى أن المدرب الإسباني أوناي إيمري كان مدرباً لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسمين الماضيين.

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