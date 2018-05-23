محمد صلاح يكشف عن آخر تحضيرات ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

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تحدث المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريقه وبين نظيره فريق ريال مدريد الإسباني في يوم السبت القادم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات له في صباح اليوم الأربعاء وتحديداً للموقع الرسمي لنادي ليفربول، أكد المصري محمد صلاح أنه كان يتوقع منذ اليوم الأول داخل نادي ليفربول أن فريقه سوف يصل إلى أبعد نقطة ممكنة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وفي إطار تصريحاته أشار محمد صلاح إلى أن فريق ليفربول قد تحسن بشكل تدريجي منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، والدليل على ذلك هو نجاح فريق الريدز في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما بذل الجميع جهداً كبيراً طوال هذه الفترة.

وعن الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، شدد المصري محمد صلاح على أنه لا يُفكر على الإطلاق في حجم المباراة أو حجم الفريق المنافس، وإنما ينظر لها فقط على كونها مجرد مباراة يجب فيها تحقيق الانتصار، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يحب أن يضع نفسه تحت الضغوطات بشكل عام.

وفي ختام تصريحاته أشار محمد صلاح إلى أن الجميع داخل مدينة ليفربول متحمس للغاية قبل موعد المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة حفاظ فريقه على عامل التركيز طوال دقائق المباراة النهائية، وإضافة إلى ذلك أيضاً محاولة عدم ارتكاب الأخطاء وخاصة من الناحية الدفاعية.

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