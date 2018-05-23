نجوم ريال مدريد يؤكدون جاهزيتهم قبل مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال

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تحدث العديد من لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريق ريال مدريد وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في يوم السبت القادم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

والبداية مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز الذي أكد بدوره على أن فريقه ريال مدريد قارد على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي فريق في العالم قادر على هزيمة الريال في الوقت الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز إلى أن فريقه بات جاهزاً للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مؤكداً في ختام تصريحاته أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق أمام فريق ليفربول الإنجليزي.

ومن جانبه أكد متوسط الميدان الإسباني داني سيبايوس أن فريقه ريال مدريد سوف يكون أمام لحظات تاريخية للغاية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة أن يُقدم كل لاعب في فريق ريال مدريد أقصى مجهود لديه من أجل الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي إطار تصريحاته أيضاً تمنى متوسط الميدان الإسباني داني سيبايوس أن يُشارك في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا نظراً لأن ذلك كان بمثابة حلماً له منذ أن كان طفلاً صغيراً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق ريال مدريد قدم طوال الموسم الحالي مجهوداً كبيراً للغاية يستحق على إثره إنهاء الموسم فائزاً بلقب دوري أبطال أوروبا.

أما الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز فقد أشار في تصريحاته إلى أن الجميع داخل فريق ريال مدريد يشعر بهدوء كبير قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مؤكداً في الوقت ذاته أن الجميع بات جاهزاً من أجل خوض هذه المباراة.

وفي ختام تصريحاته شدد الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز على أن كل لاعبي الفريق الملكي مطالبون ببذل أقصى مجهود لديهم من أجل مواصلة كتابة التاريخ من خلال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، متمنياً أن ينجح فريقه في تخطي عقبة فريق ليفربول في نهاية المطاف.

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