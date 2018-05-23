البدري يحسم الجدل حول وجهته القادمة بعد رحيله عن الأهلي

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حسم الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي وجهته القادمة، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي أكدت في الآونة الأخيرة اقترابه من تولي منصب المدير الفني لفريق الإسماعيلي قبل انطلاقة الموسم المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء وتحديداً لصحيفة “الرياضية” السعودية، أكد الكابتن حسام البدري أن الوجهة القادمة له في عالم التدريب سوف تكون رفقة أحد الأندية في الدوري السعودي للمحترفين انطلاقاً من الموسم القادم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً رفض الكابتن حسام البدري نهائياً الإفصاح عن اسم الفريق الذي سوف يتولى تدريبه في الفترة القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يحترم سرية المفاوضات بينه وبين النادي السعودي الذي سيتولى الإشراف عليه حتى يتم الإعلان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة بنجاح.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن حسام البدري في ظل العديد من الأنباء حول مستقبله في عالم التدريب، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن الكابتن حسام البدري سوف يكون هو المدير الفني القادم لفريق الإسماعيلي خلفاً للمقال البرتغالي بيدرو بارني، وذلك حتى يكون فريق الدراويش قادراً على المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام القادم 2019.

ولكن وفي الوقت ذاته أيضاً أشارت بعض التقارير الأخرى إلى أن الكابتن حسام البدري سوف يتولى منصب المدير الفني لفريق أُحد السعودي في الفترة القادمة، إلا أن حظوظه تضاءلت بشدة بخصوص ذلك الملف بعدما قرر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية التكفل بتكاليف تعيين جهاز فني أجنبي للفريق السعودي.

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