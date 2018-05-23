هل يعتزل كريستيانو رونالدو في ريال مدريد ؟ رونالدو يكشف الحقيقة !

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كشف الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي عن حقيقة اعتزاله في نادي ريال مدريد، وذلك في ظل العديد من الأنباء الصادرة من مختلف وسائل الإعلام العالمية التي تحدثت مؤخراً عن مستقبله في عالم كرة القدم.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء عبر برنامج “الشرنجيتو” الإسباني، أكد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه يتمنى أن يعتزل داخل صفوف نادي ريال مدريد، وخاصة في ظل حالة الحب الكبيرة للغاية التي يحظى بها من طرف الجميع داخل نادي ريال مدريد سواء من جانب الجماهير الملكية أو حتى من جانب اللاعبين وأيضاً إدارة النادي برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أمر اعتزاله داخل صفوف نادي ريال مدريد لا يعود إليه فقط، وذلك نظراً إلى أنه هناك أمور تعتمد على إدارة نادي ريال مدريد التي سوف تحسم الأمر في نهاية المطاف.

وعن إمكانية فوزه بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى في العام الحالي 2018، شدد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو على أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب تماماً من أجل الحديث عن جائزة الكرة الذهبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوقت لا يزال مبكراً للغاية وخاصة أن الأمر سوف يعتمد أيضاً على مونديال روسيا المقبل.

أما عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ليفربول الإنجليزي، فقد أشار الدون كريستيانو رونالدو على أن الهدف الرئيسي له في الوقت الحالي هو الذهاب إلى العاصمة الأوكرانية كييف من أجل كتابة التاريخ مرة أخرى، وذلك من خلال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، علماً بأن ذلك اللقب سوف يكون الخامس في تاريخ الدون طوال مسيرته في عالم كرة القدم.

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