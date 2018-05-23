مدرب عربي مفاجأة يدخل ضمن قائمة المرشحين لخلافة حسام البدري في الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي أن أحد المدربين العرب قد دخل بقوة ضمن قائمة المرشحين، وذلك من أجل خلافة الكابتن حسام البدري في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انطلاقاً من الموسم القادم.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد تقدم بعرض رسمي إلى المدرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي، وذلك من أجل تولي مهمة المدير الفني لفريق الأهلي في الفترة القليلة القادمة خلفاً للمستقيل الكابتن حسام البدري.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مهمة مجلس إدارة النادي الأهلي لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن المدرب التونسي فوزي البنزرتي مرتبط بعقد في الوقت الحالي مع نادي الوداد البيضاوي المغربي الذي يُنافس بقوة من أجل الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي على مشارف التعاقد بشكل رسمي في الأيام القليلة الماضية مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وخاصة بعدما توصل كلاً من الطرفين إلى اتفاق شبه نهائي على مستوى كافة النواحي وخاصة النواحي المالية، إلا أن الصفقة لم تتم بنجاح في نهاية المطاف بدون تحديد أسباب فشلها، علماً بأن المدرب رامون دياز قد تعاقد بشكل رسمي في يوم أمس الثلاثاء مع نادي الاتحاد السعودي.

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