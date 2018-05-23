نجوم ريال مدريد يتحدثون عن مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

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تحدث العديد من نجوم فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع بين فريق ريال مدريد وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في يوم السبت القادم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

والبداية مع النجم الويلزي جاريث بيل الذي أكد بدوره أن فريقه ريال مدريد بات جاهزاً من أجل خوض المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المهمة سوف تكون في غاية الصعوبة على فريقه أمام فريق عنيد مثل فريق ليفربول.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الويلزي جاريث بيل على أن الهدف الرئيسي لفريقه هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مهما كان حجم المنافس أمامه، متمنياً في الوقت ذاته أن ينجح في حصد اللقب الرابع في المسابقة رفقة الفريق الملكي منذ تعاقده معه في صيف عام 2013.

ومن جانبه أكد الظهير الأيمن الإسباني داني كارفاخال أن فريقه ريال مدريد مر بأوقات صعبة للغاية في الموسم الحالي، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه نجح في الوصول إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه يسعى أيضاً إلى الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الإسباني داني كارفاخال على أن فريقه متعطش للغاية من أجل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لو أصاب الريال الملل من الفوز بالألقاب مثلما يقول العديد من الناس لكان فريقاً آخر هو من يتواجد في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعن المواجهة المنتظرة بينه وبين السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول، أكد النجم الإسباني داني كارفاخال أنه سوف يُقدم كل ما لديه في المباراة النهائية من أجل إيقاف السنغالي ساديو ماني بالرغم من السرعة الكبيرة التي يتسم بها اللاعب السنغالي.

أما الكرواتي ماتيو كوفاسيتش متوسط ميدان نادي ريال مدريد، فقد أشاد كثيراً بالمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، وخاصة في ظل النجاح الباهر الذي تمكن من تحقيق رفقة نادي ريال مدريد في آخر موسمين ونصف قضاهما مع الفريق الملكي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش على أنه يُعتبر كلاً من زميله الكرواتي لوكا مودريتش إضافة إلى النجم الإسباني أندريس إنييستا هما أفضل لاعبي خط وسط في العالم بأكمله، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يزال يتعلم منهما حتى هذه اللحظة.

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