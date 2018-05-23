مدرب ليفربول يكشف عن أهمية دور محمد صلاح قبل نهائي دوري الأبطال

Advertisements

كشف الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي عن أهمية الدور الذي سوف يقوم به المصري محمد صلاح، وذلك في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني في يوم السبت القادم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

فمن خلال تصريحات صحفية له يوم الأربعاء لإحدى الصحف الإنجليزية، أكد المدرب الألماني يورغن كلوب أن فريق ريال مدريد لديه نقطة ضعف واضحة للغاية للجميع، وهي الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو الذي يُهاجم بشكل قوي للغاية إلا أنه لا يُدافع بشكل جيد، على أمل أن يتمكن محمد صلاح من استغلال هذه النقطة.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدرب الألماني يورغن كلوب إلى أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق أمام محمد صلاح، وخاصة أنه سوف يصطدم مباشرة بالقائد سيرجيو راموس في حالة نجح في تخطي عقبة مارسيلو.

وعن إمكانية انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، شدد المدرب الألماني يورغن كلوب على أن المصري محمد صلاح يحتاج إلى الظروف المناسبة من أجل تقديم كل ما لديه على أرض الملعب، وهو الأمر الذي يجده مع فريق ليفربول بعكس أي نادي آخر، مؤكداً في ختام تصريحاته أنه لا يرغب تماماً في رحيل محمد صلاح عن قلعة أنفيلد رود,.

إقرأ أيضاً: نجوم ريال مدريد يتحدثون عن مواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا