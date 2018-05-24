رونالدو يستفز “صلاح” قبل نهائي دوري الأبطال والأخير يرد بقوة !

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تحدث كلاً من الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني وأيضاً المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي سوف تجمع بين كلاً من الناديين في يوم السبت القادم على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

والبداية مع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تحدث في مقابلة تلفزيونية مع شبكة قنوات “BT Sport” الرياضية، حيث أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لا يوجد أي شبه على الإطلاق بينه وبين المصري محمد صلاح مثلما تُشير مختلف وسائل الإعلام العالمية قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى أن محمد صلاح يختلف عنه تماماً في كل شئ، حيث قال تحديداً: “هناك اختلاف واضح بيننا في أسلوب اللعب، صلاح يلعب بقدمه اليسرى، أنا ألعب بقدمي اليمنى، هو قصير، أنا أطول وألعب بالرأس، لا يوجد أي وجه تشابه بيننا على الإطلاق”.

كما أضاف أيضاً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تصريحاته قائلاً: “صلاح قدم موسماً رائعاً في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، سبق وأن فعلت ذلك حينما كنت لاعباً في صفوف نادي مانشستر يونايتد، الناس دائماً يحبون المقارنات، ولكن دعونا نغلق ذلك الملف الآن ونرى من هو الأفضل في يوم السبت القادم”.

أما رد المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول فلم يتأخر كثيراً، وذلك أيضاً من خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع شبكة قنوات “BT Sport” الرياضية في مساء يوم أمس الأربعاء، علماً بأن محمد صلاح تحدث في هذه المقابلة عن العديد من الأشياء سواء الخاصة به أو الخاصة بفريقه ليفربول قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وإليكم الآن أبرز ما قاله المصري محمد صلاح قبل المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا:

عن مقارنته مع كلاً من الدون كريستيانو رونالدو وأيضاً البرغوث ليونيل ميسي، قال محمد صلاح: “أشعر بالفخر الشديد والسعادة بسبب هذه المقارنة، هما لاعبان كبيران للغاية، كررت ذلك الأمر في أكثر من مناسبة سابقة، لقد نجح كلاهما في الحفاظ على مستواهمُا بشكل ثابت لعدة سنوات طويلة، هو نفس الأمر تماماً الذي أطمح إلى تحقيقه”.

كما أضاف أيضاً: “نهائي دوري أبطال أوروبا لن يجمع بين اثنين فقط من اللاعبين على أرض الملعب، بل سوف يجمع بين فريقي ليفربول وريال مدريد، أُطالب الجميع في ليفربول ومصر وكل مكان في العالم بضرورة الشعور بالفخر والسعادة مثلما هو حالي تماماً”.

عن تصريحات الدون كريستيانو رونالدو بخصوص عدم تواجد أي شبه بينهما، قال محمد صلاح: “رونالدو محق، هو يلعب بالقدم اليمنى، وأنا ألعب بالقدم اليسرى، كلانا في قمة التركيز، كلانا يرغب في الفوز باللقب، هدفي هو مساعدة فريقي من أجل تحقيق شئ جيد في نهاية المطاف”.

عن مضايقة الصحف الإسبانية له قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، قال محمد صلاح: “الشائعات لا تؤثر علي بأي شكل من الأشكال، أضحك فقط عندما أقرأ هذه الشائعات، الإنتقادات أيضاً لا تُضايقني نظراً لكونها وجهات نظر يجب علي أن أحترمها، الأمر الوحيد الذي يُضايقني بشدة هو التدخل في حياتي الشخصية وعائلتي، هي مواقف سوف تمر في نهاية المطاف”.

عن تجربته الأولى الفاشلة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادي تشيلسي، قال: “لم أكن ألعب كثيراً في تلك الفترة نظراً إلى صغر سني نوعاً ما، لم أحصل على الفرصة المناسبة مع نادي تشيلسي، ولكن تعلمت الكثير من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو”.

عن عودته مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة نادي ليفربول، قال: “لدي قاعدة أعتمد عليها بشكل دائم وهي تحقيق النجاح، عندما رحلت عن صفوف نادي تشيلسي قررت مع نفسي أنني يجب أن أعود مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل من أجل النجاح وإثبات خطأ الآخرين”.

كما أضاف أيضاً حول هذه النقطة: “الذهاب إلى إيطاليا وقضاء عامين رائعين مع نادي روما تحديداً، لقد جعل مني ذلك شخصاً مختلفاً تماماً، كنت أدرك تماماً صعوبة المهمة في بداية مشواري مع نادي ليفربول، كل من حولي نصحني بعدم العودة مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خوفاً من الفشل من جديد، ولكن كنت مصمماً على العودة من أجل غرض واحد فقط لا غير، وهو النجاح وإثبات خطأ الجميع بخصوص قدرتي على النجاح في إنجلترا”.

عن أسلوب لعب فريق ليفربول الهجومي، قال: “نحن نعتمد بشكل رئيسي على اللعب داخل منطقة المنافس من أجل تسجيل الأهداف، المدرب دائماً يطلب مني اللعب بالقرب من منطقة الجزاء حتى أتمكن من تسجيل الأهداف، جودة كل لاعبي فريق ليفربول تجعل كل شئ سهل بالنسبة لي من الناحية التهديفية”.

كما أضاف أيضاً: “التفاهم بيني وبين كلاً من الثنائي السنغالي ساديو ماني إضافة إلى البرازيلي روبيرتو فيرمينو بات كبيراً للغاية، التدريب بشكل يومي مع كلاً منهما ساهم في تطوير أداء فريق ليفربول من الناحية الهجومية بشكل ملحوظ للغاية”.

عن علاقته بالمدرب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، قال: “لدي علاقة جيدة للغاية مع المدرب يورغن كلوب، لقد تحدث معي كصديق منذ اليوم الأول لي مع نادي ليفربول، إنه يُدرك جيداً كيفية التعامل مع كل اللاعبين سواء داخل أرض الملعب أو حتى خارج أرض الملعب”.

عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قال: “لم ألعب نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل في مسيرتي الرياضية، لا أحب أن أضغط نفسي كثيراً من خلال التفكير في حجم المباراة، أرغب فقط في الاستمرار في لعب كرة القدم مثلما كان الحال منذ مطلع الموسم، يجب علي أن أبقى هادئاً حتى أتمكن رفقة فريقي من الفوز في المباراة”.

كما أضاف أيضاً بخصوص النقطة ذاتها: “النهائي يكون دائماً مختلف وصعب عن أي مباراة أخرى، سوف نواجه فريقاً نجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات من أصل آخر 4 سنوات، يجب علينا أن نُقاتل ونبذل أقصى ما لدينا من مجهود في هذه المباراة، أثق أن نتيجة المباراة سوف تكون في صالحنا في نهاية المطاف”.

عن تأهل المنتخب الوطني المصري إلى مونديال روسيا المقبل، قال: “هدفي في شباك منتخب الكونغو كان أصعب لحظة في حياتي كلها، فرحة الشعب المصري بعد التأهل إلى المونديال كانت رائعة للغاية، الجميع داخل المنتخب المصري متحمس للغاية من أجل تحقيق إنجاز في مونديال روسيا لم يكن يتوقعه أي أحد من الشعب المصري”.

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