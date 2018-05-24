لماذا فشل الأهلي في التعاقد مع المدرب رامون دياز ؟ تركي آل الشيخ يُجيب

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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي عن السبب الرئيسي وراء فشل النادي الأهلي في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في ساعة متأخرة في مساء يوم أمس الأربعاء عبر شاشة قنوات “KSA” سبورت السعودية في برنامج “الخيمة”، أكد المستشار تركي آل الشيخ أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز كان قريباً للغاية من التعاقد بشكل رسمي مع أحد الأندية العربية الكبرى “دون ذكر اسم النادي الأهلي”.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار تركي آل الشيخ إلى أن السبب الرئيسي وراء فشل تعاقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز مع أحد الأندية العربية في الأيام القليلة الماضية، هو ميثاق الشرف السعودي من خلال وجود الرغبة لدى أحد الأندية السعودية في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني.

كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن رئيس نادي الاتحاد السعودي قد طلب منه التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز عوضاً عن المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر، مما أدى في نهاية المطاف إلى حسم الصفقة لصالح نادي الاتحاد السعودي على حساب النادي العربي الكبير الذي يرغب في التعاقد مع المدرب ذاته.

وتأتي هذه التصريحات من طرف المستشار تركي آل الشيخ بعدما أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وذلك على الرغم من أنه كان على مشارف التعاقد رسمياً مع النادي الأهلي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق نهائي حول كافة تفاصيل عقد المدرب الأرجنتيني رامون دياز رفقة جهازه المعاون، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل تم الاتفاق أيضاً على كافة التفاصيل المالية إضافة إلى الراتب الشهري الذي سوف يحصل عليه الجهاز الفني بالكامل.

ولكن الصفقة فشلت في نهاية المطاف في اللحظات الأخيرة بسبب ميثاق الشرف السعودي، ليبدأ النادي الأهلي في عملية البحث من جديد عن مدير فني أجنبي صاحب خبرات كبيرة من أجل خلافة الكابتن حسام البدري في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، علماً بأن المستشار تركي آل الشيخ سبق وأن تعهد بتحمل كافة تكاليف المدرب الأجنبي الجديد الذي سوف يتعاقد معه النادي الأهلي.

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