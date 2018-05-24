موعد مباراة مصر والكويت الودية الجمعة 25/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر والكويت الودية، يستقبل منتخب الكويت نظيره المنتخب الوطني المصري في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي على ملعب جابر الأحمد الدولي في دولة الكويت، وذلك في إطار مباراة دولية ودية ضمن تحضيرات المنتخب المصري من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

موعد مباراة مصر والكويت

ستُقام مباراة مصر والكويت في مساء يوم الجمعة الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي على ملعب جابر الأحمد الدولي على أرض دولة الكويت، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

ستكون مباراة مصر والكويت منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات الفضائية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة عبر كلاً من قناة الكويت الرياضية الأولى، إضافة إلى قناة أون سبورت المصرية، فيما سيكون المعلق المصري مدحت شلبي هو معلق المباراة عبر قناة أون سبورت.

جدول مباريات المنتخب المصري تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018

منتخب مصر 2/1 منتخب البرتغال / مباراة ودية.

منتخب مصر 1/0 منتخب اليونان / مباراة ودية.

منتخب مصر / منتخب الكويت / مباراة ودية، الجمعة 25 مايو 2018.

منتخب مصر / منتخب كولومبيا / مباراة ودية، الجمعة 1 يونيو 2018.

منتخب مصر / منتخب بلجيكا / مباراة ودية، الأربعاء 6 يونيو 2018.

مشوار منتخب مصر في المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018

منتخب الكونغو 2/1 منتخب مصر / الجولة الأولى.

منتخب مصر 0/2 منتخب غانا / الجولة الثانية.

منتخب أوغندا 0/1 منتخب مصر / الجولة الثالثة.

منتخب مصر 0/1 منتخب أوغندا / الجولة الرابعة.

منتخب مصر 1/2 منتخب الكونغو / الجولة الخامسة.

منتخب غانا 1/1 منتخب مصر / الجولة السادسة.

مجموعة منتخب مصر في مونديال روسيا 2018

يتواجد المنتخب الوطني المصري في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف المونديال على أرضه، إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً المنتخب السعودي الشقيق.

جدول مباريات منتخب مصر في مونديال روسيا 2018

منتخب مصر / منتخب الأوروغواي / الجولة الأولى،الجمعة 15 يونيو 2018.

منتخب مصر / منتخب روسيا / الجولة الثانية، الثلاثاء 19 يونيو 2018.

منتخب مصر / منتخب السعودية / الجولة الثالثة، الإثنين 25 يونيو 2018.

قائمة منتخب مصر الأولية من 27 لاعباً تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا 2018

حراسة المرمى: عصام الحضري / شريف إكرامي / محمد الشناوي / محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتحي / أحمد المحمدي / محمد عبد الشافي / أحمد حجازي / عمر جابر / سعد الدين سمير / علي جبر / كريم حافظ / عمرو طارق / محمود حمدي الونش.

خط الوسط: محمود عبد الرازق شيكابالا / عبد الله السعيد / محمد النني / طارق حامد / محمود عبد المنعم كهربا / محمود حسن تريزيجيه / محمد صلاح / رمضان صبحي / سام مرسي / عمرو وردة / محمود عبد العزيز.

خط الهجوم: مروان محسن / أحمد حسن كوكا.

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة في المباراة الودية أمام منتخب الكويت

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر / سعد الدين سمير / محمود حمدي الونش / كريم حافظ.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / سام مرسي / رمضان صبحي / عبد الله السعيد / عمرو وردة.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

المدرب: الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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