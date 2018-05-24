موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 26/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في مساء يوم السبت الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

ستُقام مباراة ريال مدريد وليفربول في مساء يوم السبت الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

ستكون مباراة ريال مدريد وليفربول منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، وأيضاً قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي القنوات الناقلة للمباراة، على أن يتم كافة المعلقين على المباراة النهائية فيما بعد.

ترتيب ريال مدريد وليفربول في الدوري الإسباني والإنجليزي

أنهى فريق ريال مدريد الدوري الإسباني في الموسم الحالي في المركز الثالث في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 76 نقطة.

أنهى فريق ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي في المركز الرابع في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 75 نقطة.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق ريال مدريد في الموسم الحالي

ريال مدريد 1/2 ليغانيس / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 2/2 بايرن ميونخ الألماني / دوري أبطال أوروبا.

برشلونة 2/2 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

إشبيلية 2/3 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

ريال مدريد 0/6 سيلتا فيغو / الدوري الإسباني.

فياريال 2/2 ريال مدريد / الدوري الإسباني.

نتائج أخر 6 مباريات لفريق ليفربول في الموسم الحالي

وست بروميتش ألبيون 2/2 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 2/5 روما الإيطالي / دوري أبطال أوروبا.

ليفربول 0/0 ستوك سيتي / الدوري الإنجليزي الممتاز.

روما 2/4 ليفربول / دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي 0/1 ليفربول / الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول 0/4 برايتون أند هوف ألبيون / الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات ريال مدريد الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

مانشستر يونايتد الإنجليزي / ريال مدريد / مباراة ودية، 1 اغسطس 2018.

ريال مدريد / يوفنتوس الإيطالي / مباراة ودية، 5 أغسطس 2018.

ريال مدريد / روما الإيطالي / مباراة ودية، 8 أغسطس 2018.

جدول مباريات ليفربول الصيفي تحضيراً لموسم 2018 / 2019

ليفربول / بوروسيا دورتموند الألماني / مباراة ودية، 22 يوليو 2018.

مانشستر سيتي الإنجليزي / ليفربول / مباراة ودية، 26 يوليو 2018.

مانشستر يونايتد الإنجليزي / ليفربول / مباراة ودية، 28 يوليو 2018.

مشوار ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2018

ريال مدريد 0/3 أبويل نيقوسيا القبرصي / الجولة الأولى من دور المجموعات.

بوروسيا دورتموند الألماني 3/1 ريال مدريد / الجولة الثانية.

ريال مدريد 1/1 توتنهام هوتسبير الإنجليزي / الجولة الثالثة.

توتنهام هوتسبير 1/3 ريال مدريد / الجولة الرابعة.

أبويل نيقوسيا 6/0 ريال مدريد / الجولة الخامسة.

ريال مدريد 2/3 بوروسيا دورتموند / الجولة السادسة.

ريال مدريد 1/3 باريس سان جيرمان الفرنسي / ذهاب ثمن النهائي.

باريس سان جيرمان 2/1 ريال مدريد / إياب ثمن النهائي.

يوفنتوس الإيطالي 3/0 ريال مدريد / ذهاب ربع النهائي.

ريال مدريد 3/1 يوفنتوس / إياب ربع النهائي.

بايرن ميونخ الألماني 2/1 ريال مدريد / ذهاب نصف النهائي.

ريال مدريد 2/2 بايرن ميونخ / إياب نصف النهائي.

مشوار ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2018

هوفنهايم الألماني 2/1 ليفربول / ذهاب الدور التمهيدي الأخير.

ليفربول 2/4 هوفنهايم / إياب الدور التمهيدي الأخير.

ليفربول 2/2 إشبيلية الإسباني / الجولة الأولى من دور المجموعات.

سبارتاك موسكو الروسي 1/1 ليفربول / الجولة الثانية.

ماريبور السلوفيني 7/0 ليفربول / الجولة الثالثة.

ليفربول 0/3 ماريبور / الجولة الرابعة.

إشبيلية 3/3 ليفربول / الجولة الخامسة.

ليفربول 0/7 سبارتاك موسكو / الجولة السادسة.

بورتو البرتغالي 5/0 ليفربول / ذهاب ثمن النهائي.

ليفربول 0/0 بورتو / إياب ثمن النهائي.

ليفربول 0/3 مانشستر سيتي الإنجليزي / ذهاب ربع النهائي.

مانشستر سيتي 2/1 ليفربول / إياب ربع النهائي.

ليفربول 2/5 روما الإيطالي / ذهاب نصف النهائي.

روما 2/4 ليفربول / إياب نصف النهائي.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة.

المدرب: الفرنسي زين الدين زيدان.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة في المباراة

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدرب: الألماني يورغن كلوب.

نتائج أخر 4 مباريات بين ريال مدريد وليفربول

ريال مدريد 0/1 ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 4 نوفمبر 2014.

ليفربول 3/0 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا، 22 أكتوبر 2014.

ليفربول 0/4 ريال مدريد / دوري أبطال أوروبا، 10 مارس 2009.

ريال مدريد 1/0 ليفربول / دوري أبطال أوروبا، 25 فبراير 2009.

إحصائيات وأرقام هامة قبل مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ليفربول في مباراتين من أصل آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار على حساب نظيره فريق ريال مدريد في مباراتين من أصل آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 4 أهداف في شباك فريق ليفربول في آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 5 أهداف في شباك فريق ريال مدريد في آخر 4 مباريات جمعت بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي مثله مثل زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو، حيث سجل كلاً منهما 11 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي مثله مثل زميله الإسباني داني كارفاخال، حيث صنع كلاً منهما 3 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي روبرتو فيرمينو هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي مثله مثل زميله الإنجليزي جيمس ميلنر، حيث صنع كلاً منهما 8 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 30 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 15 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 3 مباريات فقط لا غير.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 46 هدفاً في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 16 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 6 مباريات.

يُعتبر الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو هداف فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 26 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الويلزي جاريث بيل هو ثاني أفضل هداف في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما سجل 16 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 32 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر البرازيلي روبيرتو فيرمينو هو ثاني أفضل هداف في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما سجل 15 هدفاً لمصلحة فريقه.

يُعتبر الفرنسي كريم بنزيمة هو أفضل صانع ألعاب في فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

يُعتبر المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعدما صنع 10 أهداف لمصلحة فريقه.

نجح فريق ريال مدريد في تسجيل 94 هدفاً في الدوري الإسباني في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 44 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 10 مباريات.

نجح فريق ليفربول في تسجيل 84 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك استقبلت شباكه 38 هدفاً، بينما حافظ على نظافة شباكه من الأهداف في 17 مباراة.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني في 33 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب الدوري الإسباني لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لآخر مرة في تاريخه في موسم 1989 / 1990 م.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 12 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لآخر مرة في تاريخه في الموسم الماضي 2016 / 2017 م.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين على التوالي.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات سابقة من أصل آخر 4 سنوات.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لآخر مرة في تاريخه في موسم 2004 / 2005 م.

وصل فريق ليفربول إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لآخر مرة في تاريخه في موسم 2006 / 2007 م، ولكنه خسر اللقب حينها على يد فريق ميلان الإيطالي بواقع هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في العاصمة اليونانية أثينا.

نجح فريق ريال مدريد في الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا في 19 مناسبة سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 7 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية في 8 مناسبات سابقة طوال تاريخه.

نجح الفرنسي زين الدين زيدان في تحقيق إنجازاً تاريخياً مع فريق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث نجح النجم الفرنسي السابق في الفوز بلقب دوري الأبطال كلاعب مع الفريق الملكي في موسم 2001 / 2002 م، ومن ثم نجح في الفوز باللقب كمساعداً للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع فريق ريال مدريد أيضاً في موسم 2013 / 2014 م، قبل أن ينجح في الفوز باللقب كمدرباً مع فريق ريال مدريد في الموسمين الماضيين على التوالي.

خاض المدرب الألماني يورغن كلوب 5 مباريات نهائية طوال مسيرته التدريبية سواء مع فريقه الحالي ليفربول أو حتى مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، علماً بأنه تعرض إلى الخسارة في جميع هذه المباريات النهائية.

خاض المدرب الألماني يورغن كلوب المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا كمدرب في مرة واحدة فقط طوال مسيرته التدريبية، وذلك كان في موسم 2012 / 2013 حينما وصل إلى المباراة النهائية رفقة فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أنه خسر اللقب حينها على يد فريق بايرن ميونخ بواقع هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

تُعتبر هذه هي المباراة الأولى التي سوف تجمع بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وبين المدرب الألماني يورغن كلوب.

نجح فريق ريال مدريد في الوصول إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 15 مناسبة سابقة طوال تاريخه، حيث نجح في الفوز باللقب في 12 مرة وفي مقابل ذلك خسر اللقب في 3 مناسبات أخرى.

نجح فريق ليفربول في الوصول إلى الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في 7 مناسبات سابقة طوال تاريخه، حيث نجح في الفوز باللقب في 5 مناسبات وفي مقابل ذلك خسر اللقب في مرتين.

سوف يُدير المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م بين فريق ريال مدريد وبين نظيره فريق ليفربول الحكم الصربي ميلوراد مازيتش.

سجل الفائزين بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2000

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2000م على حساب فريق فالنسيا الإسباني.

بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2001م على حساب فريق فالنسيا.

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2002م على حساب فريق باير ليفركوزن الألماني.

ميلان الإيطالي بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2003م على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي.

بورتو البرتغالي بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2004م على حساب فريق موناكو الفرنسي.

ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2005م على حساب فريق ميلان.

برشلونة الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2006م على حساب فريق أرسنال الإنجليزي.

ميلان بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2007م على حساب فريق ليفربول.

مانشستر يونايتد الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2008م على حساب فريق تشيلسي الإنجليزي.

برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2009م على حساب فريق مانشستر يونايتد.

إنتر الإيطالي بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2010م على حساب فريق بايرن ميونخ.

برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2011م على حساب فريق مانشستر يونايتد.

تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2012م على حساب فريق بايرن ميونخ.

بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2013م على حساب فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2014م على حساب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2015م على حساب فريق يوفنتوس.

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2016م على حساب فريق أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا في عام 2017م على حساب فريق يوفنتوس.

سجل ألقاب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

عام 1956م على حساب فريق ستاد ريمس الفرنسي.

عام 1975م على حساب فريق فيورنتينا الإيطالي.

عام 1958م على حساب فريق ميلان الإيطالي.

عام 1959م على حساب فريق ستاد ريمس.

عام 1960م على حساب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

عام 1966م على حساب فريق بارتيزان بلغراد الصربي.

عام 1998م على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي.

عام 2000م على حساب فريق فالنسيا الإسباني.

عام 2002م على حساب فريق باير ليفركوزن الألماني.

عام 2014م على حساب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

عام 2016م على حساب فريق أتلتيكو مدريد.

عام 2017م على حساب فريق يوفنتوس.

سجل ألقاب ليفربول في دوري أبطال أوروبا

عام 1977م على حساب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

عام 1978م على حساب فريق كلوب بروج البلجيكي.

عام 1981م على حساب فريق ريال مدريد الإسباني.

عام 1984م على حساب فريق روما الإيطالي.

عام 2005م على حساب فريق ميلان الإيطالي.

أبرز نقاط القوة والضعف في فريق ريال مدريد

يمتلك فريق ريال مدريد في الوقت الحالي أفضل تشكيلة على الإطلاق في القارة الأوروبية والعالم بأكمله، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفريق الملكي يُعاني دائماً بشدة على مستوى خطوطه الخلفية التي تسببت له بالعديد من الأزمات في الكثير من المواعيد خلال الموسم الحالي تحديداً.

ولكن يبقى الريال مختلف تماماً في المباريات النهائية وخاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً بأن فريق ريال مدريد لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في أي مباراة نهائية خاضها منذ عام 2011م سوى في مرة واحدة فقط لا غير.

وتبقى نقطة الضعف الرئيسية في فريق ريال مدريد بحسب وجهة نظر الكثير من المتابعين، هي في خط دفاعه الذي يتسم بالبطء في الكثير من الحالات إضافة إلى سوء التغطية أيضاً، وذلك على الرغم من الخبرة التي يتمتع بها كلاً من الرباعي سيرجيو راموس إضافة إلى رافاييل فاران وأيضاً مارسيلو وأخيراً داني كارفاخال.

ولعل ما يشفع بعض الشئ لكلاً من الرباعي في حالة ارتكاب الأخطاء الدفاعية، هو الإضافة الهجومية لكل لاعب منهم في أي مباراة، حيث يمتاز كلاً من سيرجيو راموس وأيضاً رافاييل فاران بقوة الضربات الرأسية، فيما يمتاز كلاً من مارسيلو وأيضاً داني كارفاخال بالسرعة الكبيرة جداً على الأجنحة من الناحية الهجومية.

أما نقاط قوة الفريق الملكي تكمن بلا شك في خط وسط ميدانه وأيضاً خط الهجومي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق ريال مدريد يمتلك في خط وسط ميدانه أربعة لاعبين من الطراز الرفيع للغاية، وهم البرازيلي كارلوس كاسيميرو إضافة إلى الكرواتي لوكا مودريتش وأيضاً الألماني توني كروس وأخيراً الإسباني إيسكو.

ويتواجد أمام ذلك الرباعي الخطير للغاية مهاجم متحرك بشكل متميز للغاية، وهو الفرنسي كريم بنزيمة الذي دائماً يقوم بخلق المساحات لبقية زملائه في مناطق الخصم، إضافة إلى الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي يُعد أخطر لاعب في فريق ريال مدريد إذا كان في يومه، علماً بأن صاروخ ماديرا قادر على تحطيم أي خط دفاعي مهما كانت قوته، مما يُثير الذعر كثيراً بين أوساط جماهير نادي ليفربول نظراً لضعف خط دفاع فريق الريدز بشكل ملحوظ للغاية.

أبرز نقاط القوة والضعف في فريق ليفربول

يمتاز فريق ليفربول في الموسم الحالي بشكل خاص عوضاً عن أي موسم آخر بقوة هجومية ضاربة ليس لها أي مثيل، والتي تتألف من كلاً من الثلاثي المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديوة ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ويكفي فقط الإشارة إلى أن الثلاثي المرعب قد نجح في تسجيل 57 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، مما سوف يجعل خط دفاع فريق ريال مدريد في حالة طوارئ دائمة طوال دقائق المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق ليفربول به العديد من العيوب الأخرى القاتلة انطلاقاً من خط وسط الميدان وخاصة خط الدفاع وأيضاً حارس المرمى، حيث يدخل فريق ليفربول المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بثلاثة لاعبين فقط لا غير في خط وسط الميدان، وهم الإنجليزي جوردان هندرسون إضافة إلى الإنجليزي جيمس ميلنر وأيضاً الهولندي جورجينيو فينالدوم.

أما على مستوى خط الدفاع وأيضاً مركز حراسة المرمى، يُعاني فريق ليفربول بشدة بسبب الأخطاء الدفاعية القاتلة التي يرتكبها كل لاعب في الخطوط الخلفية لفريق الريدز، وذلك نظراً إلى قلة الخبرة التي يمتلكها كل لاعب إضافة إلى ضعف القدرات الفنية لهم مقارنة مع خط دفاع فريق ريال مدريد.

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