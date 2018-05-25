مجلس الخطيب في أزمة بعد انسحاب تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية

Advertisements

بات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في أزمة كبيرة للغاية كان في غنى عنها، وذلك بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية انسحابه بشكل رسمي من الرئاسة الشرفية للنادي، مما سوف يُسبب العديد من المشاكل لمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي.

وكان المستشار تركي آل الشيخ بمثابة الداعم الرئيسي للكابتن محمود الخطيب منذ اليوم الأول في انتخابات رئاسة النادي الأهلي، وبعد فوز مجلس محمود الخطيب مباشرة قام الأخير بمنح المستشار تركي آل الشيخ منصب الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

Advertisements

ومع تولي المستشار تركي آل الشيخ ذلك المنصب كثرت الوعود من جانبه لكل جماهير النادي الأهلي، وذلك خلال التعهد بتمويل وإنشاء ملعب عالمي يليق باسم النادي الأهلي على مدار السنوات ال4 القادمة، إضافة إلى التعهد بتمويل كل صفقات النادي الأهلي وأيضاً التعاقد مع جهاز فني أجنبي صاحب خبرات كبيرة.

وكانت كل الأمور تسير على ما يرام حتى يوم الأربعاء الماضي، حيث كان النادي الأهلي على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، إلا أن المستشار تركي آل الشيخ قد غير وجهة المدرب الأرجنتيني في اللحظات الأخيرة، وذلك بعدما أوقف المفاوضات وجعل الأخير يتعاقد بشكل رسمي مع نادي الاتحاد السعودي، مما أشعل غضب كل جماهير القلعة الحمراء بسبب ذلك التصرف غير المسؤول من طرف الرئيس الشرفي للنادي الأهلي.

ولعل ما أشعل الأزمة أكثر أن المستشار تركي آل الشيخ اعترف بما فعله عبر شاشة قنوات KSA سبورت السعودية، معللاً تلك الخطوة بأن الدوري السعودي للمحترفين أولى من النادي الأهلي وذلك بسبب ميثاق الشرف السعودي.

وعلى الرغم من أن معظم جماهير النادي الأهلي تقريباً سعيدة بعد انسحاب المستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بات في أزمة كبيرة للغاية.

وباتت الصورة الآن ضبابية للغاية سواء حول إنشاء ملعب النادي الأهلي الجديد، أو حتى بخصوص تمويل الصفقات الجديدة للنادي الأهلي وأيضاً التعاقد مع جهاز فني جديد، علماً بأن المستشار تركي آل الشيخ كان من ضمن أحد الأسباب الرئيسية في تقديم الكابتن حسام البدري استقالته من منصب المدير الفني لفريق الأهلي.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت 26/5/2018 والقنوات الناقلة للمباراة