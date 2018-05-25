الظاهرة رونالدو يكشف عن توقعاته قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

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كشف الظاهرة البرازيلية رونالدو دا ليما نجم فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرازيلي سابقاً في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم الرابع والعشرين من شهر مايو الحالي عن توقعاته، وذلك بخصوص المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي.

فمن خلال تصريحات له في يوم أمس الخميس، أكد الظاهرة البرازيلية رونالدو أن فريق ريال مدريد هو الأقرب بنسبة كبيرة للغاية من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، متوقعاً في الوقت ذاته أن المباراة سوف تنتهي على وقع فوز الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الظاهرة البرازيلية رونالدو على أن الفوز على حساب فريق ليفربول في المباراة النهائية سوف يكون في غاية الصعوبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الريال دائماً ما يكون مختلف في المراحل النهائية والحاسمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا وخاصة وأن اللقب في الموسم الحالي سوف يكون تاريخياً بعكس أي لقب سابق.

أما عن المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، فقد أشار الظاهرة البرازيلية رونالدو إلى أنه سمع تصريحات محمد صلاح في فترة سابقة بخصوص مثله الأعلى في عالم كرة القدم، حيث أكد محمد صلاح حينها أن مثله الأعلى في كرة القدم هما الظاهرة البرازيلية رونالدو إضافة إلى الملك الإيطالي فرانشيسكو توتي نجم نادي روما سابقاً.

كما أضاف أيضاً الظاهرة البرازيلية رونالدو في تصريحاته أنه متحمس للغاية لمشاهدة محمد صلاح في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللاعب المصري يمتلك الرشاقة والسرعة وأيضاً التعطش لتسجيل الأهداف.

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