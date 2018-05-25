تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع في مباراة اليوم الودية أمام الكويت

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يستعد المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي لخوض أولى مبارياته الودية في معسكره الختامي تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا، وذلك حينما ينزل ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب الكويت الشقيق على أرض دولة الكويت.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بإجراء العديد من التعديلات على تشكيلة احفاد الفراعنة في هذه المباراة، وذلك من أجل إعطاء الفرصة لكافة عناصر المنتخب الوطني وخاصة الأسماء الجديدة المنضمة حديثاً إلى صفوف المنتخب، حتى يتم الاستقرار على القائمة النهائية التي سوف تكون حاضرة في مونديال روسيا المقبل.

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وسوف تتكون تشكيلة المنتخب الوطني المصري بنسبة كبيرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر / سعد الدين سمير / محمود حمدي الونش / كريم حافظ.

خط الوسط: محمود عبد العزيز / سام مرسي / عمرو وردة / محمود عبد الرازق شيكابالا / رمضان صبحي.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الودية بين منتخب مصر وبين شقيقه منتخب الكويت في مساء اليوم الجمعة على ملعب جابر الأحمد الدولي على أرض دولة الكويت، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبعد هذه المباراة الودية مباشرة سوف تتوجه بعثة المنتخب الوطني المصري إلى القارة الأوروبية وتحديداً دولة إيطاليا، وذلك من أجل خوض مباراته الودية الثانية في معسكره الختامي أمام منتخب كولومبيا، ومن ثم سوف تتوجه البعثة مباشرة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل من أجل خوض المباراة الودية الثالثة والأخيرة من أجل مواجهة منتخب بلجيكا قبل السفر إلى دولة روسيا.

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