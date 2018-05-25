الأهلي يواصل الضغط على ستوك سيتي من أجل استعارة رمضان صبحي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لا يزال يواصل الضغط على إدارة نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وذلك من أجل استعارة اللاعب المصري رمضان صبحي في الموسم القادم.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي يرغب في إعادة اللاعب رمضان صبحي إلى صفوف القلعة الحمراء بأي وسيلة ممكنة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، حتى وإن كان ذلك الأمر على سبيل الإعارة فقط لا غير لمدة موسم واحد.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي يُحاول أن يقوم بإعادة الاستقرار مرة أخرى إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وخاصة بعدما قام الكابتن حسام البدري بتقديم استقالته من منصب المدير الفني للفريق عقب نهاية الموسم المنقضي مباشرة بسبب تراجع نتائج المارد الأحمر على مستوى كافة المسابقات.

وعلى الرغم من المفاوضات المكثفة مع إدارة نادي ستوك سيتي، إلا أن مجلس إدارة النادي الأهلي يُدرك أن مهمته سوف تكون في غاية التعقيد، وخاصة في ظل رغبة اللاعب نفسه في البقاء في الملاعب الإنجليزية سواء رفقة ناديه الحالي ستوك سيتي أو من خلال الانتقال إلى صفوف أي نادي آخر ولو حتى على سبيل الإعارة.

ولا شك أن المصري رمضان صبحي سوف يُحاول أن يتألق بشكل ملفت للغاية رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، وذلك حتى تكون الفرصة سانحة أمامه من أجل تلقي العديد من العروض المغرية في الميركاتو الصيفي المقبل سواء من الناحية المادية أو خاصة من ناحية حصوله على فرصة كبيرة للمشاركة في المباريات.

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