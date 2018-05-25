تركي آل الشيخ يُصدر بياناً تاريخياً يكشف فيه عن حقائق كارثية لمجلس الخطيب

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أصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية في صباح اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي بياناً تاريخياً، وذلك تعليقاً منه على قرار انسحابه بشكل رسمي من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

وفي هذا البيان الرسمي كشف المستشار تركي آل الشيخ عن العديد من الحقائق الكارثية التي مر بها رفقة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك على مدار الأشهر الخمسة الماضية أي تحديداً منذ تولي الكابتن محمود الخطيب منصب رئاسة النادي الأهلي.

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وقد جاء نص البيان الرسمي الذي أصدره المستشار تركي آل الشيخ على النحو التالي:

ولا يزال المستشار تركي آل الشيخ يتعرض إلى حملة هجوم شرسة من طرف كل جماهير النادي الأهلي، وهو الأمر الذي دفعه مباشرة إلى إصدار ذلك البيان الذي يحمل بداخله حقائق كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ولا شك أن كل جماهير النادي الأهلي سوف تكون مترقبة بشدة لردة فعل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والذي تم وصفه في أكثر من مرة بالمجلس السلبي في البيان الذي أصدره المستشار تركي آل الشيخ.

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