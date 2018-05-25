نادي إيطالي يُفكر جدياً في التعاقد مع تريزيجيه بعد نهاية مونديال روسيا المقبل

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر مايو الحالي أن أحد أندية الدوري الإيطالي قد أعرب عن رغبته بشكل جدي في التعاقد مع المصري محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن نادي روما الإيطالي يرغب جدياً في التعاقد مع المصري محمود حسن تريزيجيه في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في إطار سعي نادي ذئاب العاصمة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاقة الموسم القادم من أجل المنافسة بقوة على مختلف الألقاب.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي روما سوف تدخل في مفاوضات جادة في الفترة القادمة، وذلك سواء مع النادي الأصلي لللاعب وهو نادي أندرلخت البلجيكي أو حتى مع اللاعب نفسه من أجل الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن إدارة نادي روما غير متسرعة على الإطلاق في موضوع حسم الصفقة بشكل رسمي، بل إن إدارة نادي روما أيضاً على أتم الاستعداد أن تنتظر اللاعب محمود حسن تريزيجيه حتى ينتهي من مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل، ومن ثم فتح المفاوضات بشكل مكثف لحسم الصفقة.

وباتت إدارة نادي روما متأكدة من جودة اللاعب المصري بشدة، وذلك في ظل التجربة الناجحة للغاية التي عاشها المصري محمد صلاح رفقة نادي ذئاب العاصمة في الموسمين الماضيين، على أمل أن يتكرر ذلك النجاح مرة أخرى وهذه المرة مع المصري الآخر محمود حسن تريزيجيه في حالة إتمام الصفقة بنجاح دون أي عوائق.

إقرأ أيضاً: تركي آل الشيخ يُصدر بياناً تاريخياً يكشف فيه عن حقائق كارثية لمجلس الخطيب