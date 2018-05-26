تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم

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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في إطار الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة النهائية:

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حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / مارسيلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش / إيسكو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / كريم بنزيمة.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة النهائية:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

ولا شك أن ذلك الدور النهائي تحديداً سوف يكون تاريخياً بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة إلى فريق ريال مدريد، وخاصة وأن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي سوف يضمن للفريق الملكي لقبه الثالث عشر في تاريخ المسابقة، علماً بأن ذلك اللقب سوف يكون أيضاً هو الثالث له على التوالي والرابع له في آخر 5 سنوات.

أما فريق ليفربول سوف يكون النهائي بالنسبة له أيضاً ذات طابع خاص، نظراً إلى كونه لم يعرف طعم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا منذ عام 2005م، علماً بأن فريق ليفربول وصل إلى النهائي مرة أخرى في عام 2007م، إلا أنه خسر اللقب حينها على يد فريق ميلان الإيطالي.

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