هيكتور كوبر في حيرة من أمره بسبب أزمة المهاجم الصريح قبل مونديال روسيا

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بات الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في حيرة كبيرة من أمره، وذلك بسبب أزمة المهاجم الصريح للمنتخب الوطني المصري قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

وعلى الرغم من تواجد 3 لاعبين في مركز المهاجم الصريح في صفوف المنتخب الوطني المصري، إلا أن المنتخب لا تزال تنقصه الفاعلية من الناحية الهجومية بشكل ملحوظ للغاية، علماً بأن اللاعبين المتواجدين حالياً في مركز المهاجم الصريح في قائمة المنتخب المصري، هم مروان محسن إضافة إلى أحمد حسن كوكا وأيضاً أحمد جمعة.

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ولا تُعتبر مشكلة المهاجم الصريح للمنتخب الوطني المصري حديثة العهد، بل إنها متواجدة تقريباً منذ بداية عهد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني المصري، ولعل ما زاد الأمور سوءاً هو المستوى الذي ظهر به خط هجوم المنتخب المصري في المباراة الودية يوم أمس الجمعة أمام منتخب الكويت.

وكان المنتخب المصري قد اكتفى يوم أمس الجمعة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب الكويت في أولى المباريات الودية ضمن المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وقد شهدت المباراة مشاركة كلاً من ثلاثي خط الهجوم على مدار المباراة، وعلى الرغم من ذلك إلا أن كلاً منهم فشل في تقديم أي مستوى مقنع لحجز مكان في التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن الهدف الوحيد الذي سجله المنتخب المصري في المباراة جاء عبر المدافع أيمن أشرف.

ولا يزال مُتبقي أمام المنتخب المصري مباراتين في إطار ودي أيضاً ضمن معسكره الختامي قبل المونديال، حيث يواجه في المباراة الأولى نظيره منتخب كولومبيا قبل أن يختتم معسكره من خلال مواجهة منتخب بلجيكا.

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