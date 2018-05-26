هشام محمد يضع شرطاً أساسياً من أجل بقائه مع الأهلي الموسم القادم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي أن اللاعب هشام محمد متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وضع شرطاً أساسياً من أجل البقاء داخل جدران القلعة الحمراء في الموسم المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن اللاعب هشام محمد سوف ينتظر الإعلان الرسمي عن اسم المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، ومن ثم سوف يقوم بعقد جلسة خاصة معه حتى يعرف موقفه من المشاركة بصفة أساسية مع الفريق في الموسم القادم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن اللاعب هشام محمد كان مصمماً على الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بأي وسيلة ممكنة طوال الفترة التي كان يتواجد فيها الكابتن حسام البدري في منصب المدير الفني للمارد الأحمر، إلا أن هشام محمد قد غير رأيه نوعاً ما بعد تقديم الكابتن حسام البدري استقالته من النادي الأهلي بسبب تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة على مستوى كافة المسابقات.

وكان اللاعب هشام محمد يحلم بشدة بالتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل، وخاصة في ظل المستوى الملفت للغاية الذي قدمه طوال الموسم الماضي مع فريقه السابق مصر المقاصة، إلا أن حلمه قد مات نهائياً في الموسم المنقضي بسبب قيام الكابتن حسام البدري بإجلاسه حبيساً على مقاعد البدلاء طوال الموسم.

ويُعد نادي سموحة من ضمن أبرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب هشام محمد في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بناءً على رغبة خاصة وكبيرة من طرف الكابتن علي ماهر المدير الفني الجديد لفريق سموحة.

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