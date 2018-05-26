الزمالك يرفض نهائياً التخلي عن لاعبه رغم مغريات الدوري السعودي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد رفض نهائياً فكرة التخلي عن أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الميركاتو الصيفي المقبل بالرغم من مغريات العروض التي وصلت له مؤخراً من طرف بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك رفض تماماً فكرة رحيل اللاعب النيجيري معروف يوسف عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك على الرغم من العروض المغرية للغاية التي وصلت إلى اللاعب من طرف بعض أندية الدوري السعودي للمحترفين.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك تمسك هو الآخر بضرورة بقاء النيجيري معروف يوسف مع نادي الزمالك في المواسم القادمة، وخاصة وأنه بات يُعتبر من ضمن أحد الركائز الأساسية داخل جدران القلعة البيضاء في السنوات القليلة الماضية.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يعقد جلسة خاصة مع اللاعب النيجيري معروف يوسف في الفترة القادمة، وذلك تحديداً عقب عودته من العطلة الصيفية من أجل الاتفاق معه على تجديد عقده إضافة إلى كافة التفاصيل المالية في العقد الجديد الذي سوف يربط بين الطرفين.

ولا شك أن فريق الزمالك يحتاج إلى كل نجومه في الموسم القادم، وخاصة في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر الفارس الأبيض على مدار الموسم، ويأتي في مقدمتها بدون أدنى شك رغبته في الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز، إضافة إلى المنافسة بقوة على مختلف الجبهات الأخرى، والتي تتمثل في لقب كأس مصر إضافة إلى لقب كأس الإتحاد الإفريقي وأيضاً لقب كأس السوبر المصري وأخيراً لقب البطولة العربية للأندية.

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