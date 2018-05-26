الصحف العالمية تُسلط الضوء على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول

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قامت العديد من الصحف العالمية وتحديداً في القارة الأوروبية اليوم السبت الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي بتسليط الضوء على المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي سوف تجمع في مساء اليوم بين فريق ريال مدريد الإسباني وبين نظيره فريق ليفربول الإنجليزي على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

والبداية مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، التي نشرت مقال عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا تحت عنوان “إنهم في انتظارك في المنزل، ريال مدريد لديه موعد مع ليفربول ومع التاريخ، الملكي يبحث عن اللقب الثالث عشر والثالث على التوالي.

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أما صحيفة “أس” الإسبانية، فقد نشرت مقالاً عن المباراة النهائية تحت عنوان “من أجل المجد ومن أجل التاريخ، ريال مدريد يبحث عن اللقب الأوروبي الثالث عشر والثالث على التوالي”.

بينما قامت صحيفة “ليكيب” الفرنسية بنشر مقال عن المباراة النهائية تحت عنوان “صدام الأساطير، ريال زيدان ورونالدو بطل أوروبا 12 مرة يبحث عن لقب جديد ضد ليفربول بطل أوروبا 5 مرات بقيادة محمد صلاح”.

ومن جانبها قامت صحيفة “ميرور” الإنجليزية بنشر مقال عن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا تحت عنوان “الفرح من أجل السادسة”، وذلك في إشارة من الصحيفة إلى اللقب الذي سوف يُحققه فريق ليفربول في حالة فوزه في مساء اليوم على حساب فريق ريال مدريد.

وأخيراً مع صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، التي قامت بنشر مقال عن المباراة النهائية تحت عنوان لإحدى تصريحات الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول قبل المباراة “الإنتصارات في دمنا”.

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