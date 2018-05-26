رونالدو يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في حالة الفوز بدوري أبطال أوروبا اليوم

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بات الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني على مشارف تحقيق إنجاز تاريخي، وذلك في حالة نجح في الفوز رفقة ناديه في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي حالة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في مساء اليوم السبت، سوف يكون الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو هو أول لاعب في التاريخ ينجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 5 مناسبات طوال مسيرته الرياضية.

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حيث سبق للدون كريستيانو رونالدو وأن فاز باللقب الأعرق أوروبياً في مناسبة واحدة فقط مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2008م، قبل أن يتمكن من الفوز باللقب مرة أخرى وهذه المرة في 3 مناسبات رفقة فريقه الحالي ريال مدريد، وذلك كان في أعوام 2014م و2016 وأخيراً وليس آخراً العام الماضي 2017م.

ولا يقتصر الإنجاز عند ذلك فحسب بالنسبة إلى الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يُمكن للدون كريستيانو رونالدو أن يواصل زعامته لصدارة ترتيب الهدافين لمسابقة دوري أبطال أوروبا سواء في الموسم الحالي أو على مر التاريخ بأكمله، وذلك من خلال التسجيل لمصلحة فريقه الملكي في المباراة النهائية أمام فريق ليفربول في مساء اليوم.

ولا شك أن فوز فريق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، سوف يمنح أيضاً الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضلية كبيرة للغاية، وذلك من أجل الفوز مرة أخرى بجائزة أفضل لاعب في العالم وأوروبا إضافة إلى جائزة الكرة الذهبية.

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