مايكل أوين يكشف عن حظوظ رونالدو وصلاح قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

Advertisements

كشف النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين اليوم السبت الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي عن حظوظ كلاً من الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو وأيضاً المصري محمد صلاح، وذلك قبل المواجهة التي سوف تجمع بينهما في مساء اليوم ضمن الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا حينما يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره فريق ليفربول الإنجليزي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت لإحدى الصحف الإنجليزية، أكد النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين أن المصري محمد صلاح قادر اليوم على قيادة فريق ليفربول نحو تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق ريال مدريد.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين إلى أن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم سوف تشهد تسجيل العديد من الأهداف في ظل القوة الهجومية التي يتمتع بها كلاً من الفريقين، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريق ليفربول هو من سوف ينجح في تسجيل عدد أكبر من الأهداف.

أما عن مستقبل المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، فقد شدد النجم السابق مايكل أوين على أن محمد صلاح سعيد للغاية رفقة فريق ليفربول، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه يُخطط للبقاء في قلعة أنفيلد رود طوال السنوات القادمة وخاصة وأنه لا يبحث عن المال فقط مثل لاعبي أمريكا الجنوبية.

إقرأ أيضاً: رونالدو يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي في حالة الفوز بدوري أبطال أوروبا اليوم