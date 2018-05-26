طبيب المنتخب الوطني يعلن طبيعة إصابة محمد صلاح.. تعرف عليها

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أعلن طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، محمد أبو العلا ، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ، ونادي ليفربول الإنجليزي ، مصاب بخلع في مفصل الكتف ، حسب ما أكد له الجهاز الطبي ، في نادي ليفربول الإنجليزي .

وغادر صلاح أرض الملعب ، اليوم السبت ، خلال مباراة فريقه « ليفربول » ، مع نادي « ريال مدريد » الإسباني ، في نهائي دوري أبطال أوروبا ، وذلك في الدقيقة 29 من عمر المباراة ، بعد احتكاك مع « راموس » ، لاعب الريال .

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وحسب ما ذكر الحساب الرسمي ، لاتحاد كرة القدم المصري ، عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، قال طبيب المنتخب الأول لكرة القدم : « بناء على الاتصال الهاتفي ، مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي ، فإن إصابة محمد صلاح – وفق المسؤولين بناديه – في مفصل الكتف » .

وأضاف الطبيب محمد أبو العلا : « ليفربول أخطرنا ، بأن صلاح ، سوف يخضع لعمل أشعة اليوم ، على مكان الإصابة ، من أجل تحديد مداها ، والعلاج المناسب لها ، والمدة التي سوف يستغرقها اللاعب ، من أجل إتمام شفائه » .

يذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، يستعد للمشاركة في كأس العالم ، التي سوف تنطلق في يوم 14 يونيو المقبل ، في روسيا ، حيث تلعب مصر في المجموعة الأولى ، إلى جوار منتخبات « روسيا » ( البلد المضيف ) ، والسعودية ، وأوروجواي .