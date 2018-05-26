طبيب المنتخب الوطني يعلن طبيعة إصابة محمد صلاح.. تعرف عليها

منذ 50 دقيقة أخبار الرياضة
طبيب المنتخب الوطني يعلن طبيعة إصابة محمد صلاح.. تعرف عليها

أعلن طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، محمد أبو العلا ، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ، ونادي ليفربول الإنجليزي ، مصاب بخلع في مفصل الكتف ، حسب ما أكد له الجهاز الطبي ، في نادي ليفربول الإنجليزي .

وغادر صلاح أرض الملعب ، اليوم السبت ، خلال مباراة فريقه « ليفربول » ، مع نادي « ريال مدريد » الإسباني ، في نهائي دوري أبطال أوروبا ، وذلك في الدقيقة 29 من عمر المباراة ، بعد احتكاك مع « راموس » ، لاعب الريال .

وحسب ما ذكر الحساب الرسمي ، لاتحاد كرة القدم المصري ، عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، قال طبيب المنتخب الأول لكرة القدم : « بناء على الاتصال الهاتفي ، مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول الإنجليزي ، فإن إصابة محمد صلاح – وفق المسؤولين بناديه – في مفصل الكتف » .

وأضاف الطبيب محمد أبو العلا : « ليفربول أخطرنا ، بأن صلاح ، سوف يخضع لعمل أشعة اليوم ، على مكان الإصابة ، من أجل تحديد مداها ، والعلاج المناسب لها ، والمدة التي سوف يستغرقها اللاعب ، من أجل إتمام شفائه » .

يذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، يستعد للمشاركة في كأس العالم ، التي سوف تنطلق في يوم 14 يونيو المقبل ، في روسيا ، حيث تلعب مصر في المجموعة الأولى ، إلى جوار منتخبات « روسيا » ( البلد المضيف ) ، والسعودية ، وأوروجواي .