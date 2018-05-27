بعد إصابة صلاح.. تعرف على المدة التي يغيبها عن الملاعب

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أعلن طبيب المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، محمد أبو العلا ، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ، ونادي ليفربول الإنجليزي ، مصاب بخلع في مفصل الكتف ، حسب ما أكد له الجهاز الطبي ، في نادي ليفربول الإنجليزي .

وأضاف الطبيب محمد أبو العلا ، أن صلاح أجرى أشعة ، في أحد المستشفيات الأوكرانية ، بعد انتهاء مباراة فريقه « ليفربول » الإنجليزي ، مع منافسه « ريال مدريد » ، في المباراة التي جمعت بينهما ، في نهائي دوري أبطال أوروبا ، والتي انتهت بفوز الريال ، بثلاث أهداف مقابل هدف واحد .

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وأوضح طبيب المنتخب الأول لكرة القدم ، في تصريحات صحفية عنه ، أن الأشعة التي خضع لها صلاح ، أثبتت إصابته بخلع في مفصل الكتف ، لافتا إلى أن صلاح ، بحاجة لفترة علاج ، تتراوح بين أسبوعين ، وحتى 3 أسابيع .

وقال الطبيب محمد أبو العلا ، إن تشخيصه مع طبيب « ليفربول » مبدئي ، لكن هناك حالة من التفاؤل ، كون الإصابة لها 6 درجات ، الأولى هي الأقل خطورة ، والسادسة هي الأكثر خطورة ، موضحا : « إصابة صلاح ، تترواح بين الدرجتين الثانية والثالثة » .

وكان صلاح ، غادر أرض الملعب ، يوم السبت ، خلال مباراة فريقه « ليفربول » ، مع نادي « ريال مدريد » الإسباني ، في نهائي دوري أبطال أوروبا ، وذلك في الدقيقة 29 من عمر المباراة ، بعد احتكاك مع « راموس » ، لاعب الريال .

يذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، يستعد للمشاركة في كأس العالم ، التي سوف تنطلق في يوم 14 يونيو المقبل ، في روسيا ، حيث تلعب مصر في المجموعة الأولى ، إلى جوار منتخبات « روسيا » ( البلد المضيف ) ، والسعودية ، وأوروجواي .