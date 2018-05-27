صلاح لـ«أسرته»: الأشعة لم تحدد حجم إصابتي

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أجرى اللاعب محمد صلاح ، نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، ونادي « ليفربول » الإنجليزي ، اتصالا هاتفيا بأسرته ، لطمأنتهم على حالته الصحية ، بعد الإصابة التي لحقت به ، في مباراة فريقه مع « ريال مدريد » الإسباني ، في نهائي دوري أبطال أوروبا . وذلك حسب ما أكد مصدر مقرب ، من أسرة صلاح .

وفي تصريحات صحفية عنه ، اليوم الأحد ، قال المصدر ، إن صلاح طمأن أسرته على حالته الصحية ، مؤكدا لهم أنه أجرى أشعة على كتفه في المستشفى ، بعد انتهاء المباراة ، لكنها لم توضح مدى إصابته ، وأنه سوف يجري أشعة أخرى على الكتف ، صباح اليوم ، من أجل زيادة التأكد ، ومعرفة ما إذا كانت إصابته ، خلع أم تمزق في الكتف ، وأيضا من أجل تحديد مشاركته ، في مباريات كأس العالم ، مع المنتخب المصري .

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وكان صلاح ، غادر أرض الملعب ، يوم السبت ، خلال مباراة فريقه « ليفربول » ، مع نادي « ريال مدريد » الإسباني ، في نهائي دوري أبطال أوروبا ، وذلك في الدقيقة 29 من عمر المباراة ، بعد احتكاك مع « راموس » ، لاعب الريال .

يذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، يستعد للمشاركة في كأس العالم ، التي سوف تنطلق في يوم 14 يونيو المقبل ، في روسيا ، حيث تلعب مصر في المجموعة الأولى ، إلى جوار منتخبات « روسيا » ( البلد المضيف ) ، والسعودية ، وأوروجواي .