«الرياضة» تعلن تفاصيل إصابة «صلاح» ومدة العلاج المتوقعة.. تعرف عليها

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قال وزير الشباب والرياضة ، المهندس خالد عبد العزيز ، إن الإصابة التي تعرض لها ، محمد صلاح ، نجم منتخب مصر ، ولاعب نادي « ليفربول » الإنجليزي ، في نهائي دوري أبطال أوروبا ، أمام نادي « ريال مدريد » الإسباني ، ان تعطله عن المشاركة في كأس العالم ، المزمع إقامته في روسيا .

وكان صلاح ، غادر أرض الملعب ، يوم السبت ، خلال مباراة فريقه « ليفربول » ، مع نادي « ريال مدريد » الإسباني ، في نهائي دوري أبطال أوروبا ، وذلك في الدقيقة 29 من عمر المباراة ، بعد احتكاك مع « راموس » ، لاعب الريال .

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وفي منشور عبر صفحته الرسمية ، على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك » ، دون المهندس خالد عبد العزيز ، أن إصابة صلاح ، عبارة عن جزع في أربطة مفصل الكتف ، وأنه بحاجة إلى علاج ، لمدة أسبوعين فقط ، ما يعني أن صلاح ، أمامه فرصة لخوض التدريبات ، قبل عدة أيام من مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، أمام أوروجواي ، ليكون في كامل الجاهزية .

وزاد وزير الشباب والرياضة : « اتفقنا على أن يستمر محمد صلاح ، في مدينة ليفربول ، ليتلقى العلاج والتأهيل المناسب ، ثم ينضم لمعسكر المنتخب في إيطاليا ، في وقت لاحق يحدده الأطباء » .

واستطرد وزير الشباب ، في منشوره : « بشأن إصابة نجمنا محمد صلاح ، فإن التشخيص بلغة بسيطة ، هو جزع في أربطة مفصل الكتف ، و المدة المتوقعة للعلاج ، بإذن الله أسبوعين ، ولجهاز الطبي في نادي ( ليفربول ) ، في تواصل مع الجهاز الطبي في المنتخب المصري ، وأرسل لهم صور الأشعة ، واتفقا على التشخيص وأسلوب العلاج » .

وتابع المهندس خالد عبد العزيز : « اتفقنا على أن يستمر محمد ، في مدينة ليفربول ، ليتلقى العلاج والتأهيل المناسب ، ثم ينضم لمعسكر المنتخب في إيطاليا ، في وقت لاحق يحدده الأطباء ، ومحمد صلاح بإذن الله ، في القائمة النهائية لمنتخب مصر ، في كأس العالم ، والتي سوف تعلن رسميا ، يوم 4 يونيو المقبل » .

وأوضح وزير الشباب والرياضة : « محمد صلاح كان سيحتاج إلى راحة عدة أيام ، بعد المباراة النهائية ، وقبل المشاركة في تدريبات المنتخب ، وسوف يقضي جزءً من أيام هذه الراحة ، في تلقي العلاج ، إيمان وعزيمة وإصرار ووطنية محمد صلاح ، سوف تساعد بعون الله على اجتياز هذه الفترة الصعبة سريعا » .

وقال المهندس خالد عبد العزيز : « محمد صلاح سوف يجري التدريبات البدنية ، على الأجهزة المتخصصة ، بما يحافظ إن شاء الله على كامل لياقته ، ليصبح جاهزا للمشاركة ، في نهاية الفترة المحددة ، وأخيرا ، كل التمنيات الطيبة ، لنجمنا الكبير ، بالشفاء التام العاجل ، والتوفيق بإذن الله ، في قيادة المنتخب المصري في كأس العالم ، تحيا مصر » .

يذكر أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم ، يستعد للمشاركة في كأس العالم ، التي سوف تنطلق في يوم 14 يونيو المقبل ، في روسيا ، حيث تلعب مصر في المجموعة الأولى ، إلى جوار منتخبات « روسيا » ( البلد المضيف ) ، والسعودية ، وأوروجواي .