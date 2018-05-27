أول تعليق من سيرجيو راموس على إصابة “محمد صلاح”

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قام النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني بالتعليق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر مايو الحالي على الإصابة التي تعرض لها المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على يده، وذلك ضمن المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

حيث قام النجم الإسباني سيرجيو راموس بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “كرة القدم قد تُظهر لك وجهها الجيد في مرات، ووجهها القبيح في مرات أخرى، قبل كل شئ نحن زملاء، أتمنى لك الشفاء العاجل صلاح، المستقبل في انتظارك”.

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ويأتي ذلك الرد من طرف النجم الإسباني سيرجيو راموس بعد الهجوم الحاد الذي تعرض له قائد فريق ريال مدريد من طرف كل جماهير فريق ليفربول إضافة إلى الشعب المصري بأكمله، وذلك بسبب الإصابة التي تسبب بها للمصري محمد صلاح اثناء المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان القائد سيرجيو راموس قد التحم بقوة مع محمد صلاح وتحديداً في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر المباراة النهائية، ليسقط محمد صلاح بعدها مباشرة على الأرض دون أن يتمكن من إكمال المباراة النهائية وسط حالة من الصدمة من طرف جماهير الريدز.

ومن جانبها أكدت جميع التقارير الصحفية العالمية إضافة إلى طبيب نادي ليفربول، أن إصابة المصري محمد صلاح ليس سوى عبارة عن جزع بسيط في أربطة الكتف، مما يعني أن اللاعب سوف يغيب عن الملاعب من أسبوعين وحتى 3 أسابيع فقط لا غير، وهو بالتالي الأمر الذي يضمن مشاركة اللاعب رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وكان فريق ريال مدريد قد حسم لقب دوري أبطال أوروبا في مساء يوم أمس السبت، وذلك عقب فوزه على حساب نظيره فريق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

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