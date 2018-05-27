تعرف على ردود افعال الوسط الرياضي المصري تعقيباً على إصابة “محمد صلاح”

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عاشت كل أطياف الشعب المصري بأكمله في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر مايو الحالي على وقع حالة من الحزن الشديد، وذلك بعدما تعرض المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى إصابة قوية نوعاً في إطار مشاركته في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

وقد تعرض محمد صلاح إلى الإصابة في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر المباراة النهائية، وذلك بعدما التحم بقوة مع النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، ليسقط على أرض الملعب مصاباً وغير قادراً على إكمال المباراة تماماً، مما كان له تأثير سلبياً للغاية على فريق ليفربول في نهاية المطاف مع العلم بأن الفريق الملكي هو من فاز بلقب دوري الأبطال.

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وبناءً على هذه الإصابة القوية التي تعرض لها محمد صلاح، توالت ردود الأفعال في كل مكان وخاصة في الوسط الرياضي المصري وتحديداً من طرف المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، الذي كان قلقاً للغاية من احتمالية غياب محمد صلاح عن صفوف المنتخب الوطني في مونديال روسيا المقبل.

ولكن غياب محمد صلاح عن مونديال روسيا بات أمراً مستبعداً تماماً، وخاصة بعدما أكد الجهاز الطبي لفريق ليفربول أن إصابة محمد صلاح عبارة عن مجرد جزع بسيط في أربطة الكتف وليس هناك أي خلع أو كسر سوف يُبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ومن جانبه حرص الكابتن محمود فايز المدرب المساعد للمدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر على توجيه رسالة دعم إلى محمد صلاح، وذلك من خلال نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

حيث كتب فيها: “بالنسبة لنا أنت بطل 2018 بلا منازع، احنا مخلوقين في الدنيا عشان نسعى ونجتهد ومش لازم في الآخر ننتصر، فالانتصار نسبي، السعي والجهد والعرق ده في حد ذاته انتصار، وأنت بجُهدك وعرقك وتعبك خلاص انتصرت، كسبت، فزت، وبطلنا كلنا، ربنا يشفيك يا أبو صلاح ويرجعك لينا بالسلامة”.

أما زملاء المصري محمد صلاح في صفوف المنتخب الوطني المصري، فلم يلتزموا الصمت هم أيضاً وحرصوا على مؤازرة محمد صلاح من خلال إرسال رسائل دعم له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وذلك حتى يكون جاهزاً من أجل المشاركة رفقة أحفاد الفراعنة في مونديال روسيا المقبل.

والبداية مع السد العالي عصام الحضري، الذي كتب: “ألف سلامة عليك يا أبو صلاح، بسيطة إن شاء الله يا نجم، هنستناك توصل بالسلامة وتشارك مع المنتخب، إن شاء الله ربنا يعوضك بالأحسن مع المنتخب”.

أما اللاعب عبد الله السعيد، فقد كتب: “دموعك غالية علينا، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي”، فيما كتب مؤمن زكريا: “إن شاء الله بسيطة”، بينما كتب أحمد الشناوي: “لم أحزن على إصابتي بقدر حزني الشديد عليك يا أبو صلاح، ولكن أعرف جيداً أنك سترجع في أسرع وقت ممكن، ومستحيل حاجة هتوُقفك عن حلمك، ولكن ربنا ليه حكمة في ده، ربنا يشفيك يا رب يا أخويا”.

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