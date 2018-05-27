موعد أبرز مباريات يوم الاثنين 28/5/2018 والقنوات الناقلة لهذه المباريات

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يشهد يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات الدولية الودية، وذلك في إطار تحضيرات العديد من المنتخبات من مختلف قارات العالم استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد أقل من نصف شهر فقط من الآن.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد أبرز هذه المباريات الدولية الودية، إضافة إلى القنوات الناقلة لهذه المباريات مع العلم بأن هذه المباريات سوف تكون منقولة معظمها على القمر الصناعي نايل سات.

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موعد مباراة السعودية وإيطاليا

يواجه منتخب السعودية نظيره منتخب إيطاليا في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي على أرض دولة سويسرا، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات المنتخب السعودي من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة السعودية وإيطاليا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة السعودية وإيطاليا عبر شبكة قنوات KSA سبورت السعودية على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة KSA سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الأولى في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب روسيا مستضيف البطولة على أرضه إضافة إلى منتخب الأوروغواي وأيضاً المنتخب الوطني المصري.

موعد مباراة تونس والبرتغال

يواجه منتخب تونس مضيفه منتخب البرتغال في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي على أرض دولة البرتغال، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة تونس والبرتغال تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة السابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إنجلترا إضافة إلى منتخب بلجيكا وأيضاً منتخب بنما.

أما منتخب البرتغال يتواجد في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب إسبانيا إضافة إلى منتخب المغرب الشقيق وأيضاً منتخب إيران.

موعد مباراة فرنسا وجمهورية إيرلندا

يواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب جمهورية إيرلندا في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات المنتخب الفرنسي من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة فرنسا وجمهورية إيرلندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الثالثة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب الدنمارك إضافة إلى منتخب أستراليا وأيضاً منتخب بيرو.

موعد مباراة كوريا الجنوبية والهندوراس

يواجه منتخب كوريا الجنوبية نظيره منتخب الهندوراس في يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات منتخب كوريا الجنوبية من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة كوريا الجنوبية والهندوراس تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة السادسة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب ألمانيا إضافة إلى منتخب السويد وأيضاً منتخب المكسيك.

موعد مباراة تركيا وإيران

يواجه منتخب تركيا نظيره منتخب إيران في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات المنتخب الإيراني من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة تركيا وإيران تحديداً في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة تركيا وإيران عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة الثانية في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً منتخب إسبانيا إضافة إلى منتخب البرتغال وأيضاً منتخب المغرب الشقيق.

موعد مباراة نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات منتخب نيجيريا من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وتنطلق مباراة نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة في مونديال روسيا المقبل، وذلك بجوار كلاً من منتخب الأرجنتين إضافة إلى منتخب كرواتيا وأيضاً منتخب أيسلندا.

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