رسالة هامة من “محمد صلاح” إلى الشعب المصري.. تعرف عليها

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حرص المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة في غاية الأهمية إلى كافة أطياف الشعب المصري بأكمله اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي، وذلك تعقيباً منه على الإصابة القوية التي تعرض لها في مساء يوم أمس السبت في إطار الدور النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

حيث قام محمد صلاح بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “لقد كانت ليلة صعبة جداً، ولكنني مقاتل، بالرغم من الصعاب التي واجهتني، لكنني واثق أنني سوف أكون متواجد في روسيا وجعلكم فخورون، حبكم ودعمكم سوف يُعطيني القوة التي أحتاجها”.

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وكان محمد صلاح قد تعرض إلى إصابة قوية نوعاً ما في مساء يوم أمس السبت، وذلك حينما واجه فريقه ليفربول نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي انتهت على وقع فوز الفريق الملكي في نهاية المطاف بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وغادر محمد صلاح أرض الملعب في الدقيقة الثالثة والعشرين بعد التحام قوي مع النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد، علماً بأن كل الفحوصات الطبية قد أكدت منذ يوم أمس وحتى هذه اللحظة أن محمد صلاح يُعاني فقط من جزع بسيط في أربطة الكتف، مما يعني بالتالي غيابه عن الملاعب من أسبوعين إلى 3 أسابيع فقط لا غير، وهو ما يعني بالتالي مشاركته في مونديال روسيا المقبل.

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