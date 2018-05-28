قرار هام من كوبر قبل ملاقاة كولومبيا ودياً تحضيراً للمونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر قد اتخذ قراراً هاماً، وذلك قبل المباراة الودية القادمة لأحفاد الفراعنة أمام منتخب كولومبيا في يوم الجمعة القادم.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قرر أن يُشارك متوسط الميدان محمد النني في جزء صغير من المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا، وذلك حتى يتمكن من العودة بشكل تدريجي مرة أخرى إلى الملاعب خوفاً عليه من تكرار الإصابة التي كان قد تعرض لها قبل شهر ونصف من الآن تقريباً مع ناديه أرسنال الإنجليزي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر قرر عدم إشراك الظهير الأيمن أحمد المحمدي في أي دقيقة من دقائق المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا، وذلك خوفاً على تعرض اللاعب إلى الإرهاق أو الإصابة نظراً إلى كونه قد أنهى الموسم المنقضي بشكل متأخر مع ناديه أستون فيلا الإنجليزي الذي فشل في نهاية المطاف في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا ويغيب عن صفوف المنتخب الوطني المصري أيضاً في المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا محمد صلاح، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها الأخير رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي في إطار مشاركته في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، والتي خسر فيها فريقه على يد فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتأتي المباراة الودية أمام منتخب كولومبيا في إطار المعسكر الختامي للمنتخب الوطني المصري، وذلك تحضيراً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل، علماً بأن المنتخب الوطني المصري سبق وأن خاض أولى مبارياته ضمن ذلك المعسكر أمام منتخب الكويت، وذلك في المباراة التي انتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب.

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