صراع خليجي شرس من أجل ضم لاعب الزمالك في الميركاتو الصيفي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي أن الصراع بات شرساً للغاية بين بعض أندية الخليج العربي، وذلك في إطار سعيها إلى التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي القادم.

حيث أشارت التقارير إلى أن كلاً أندية عجمان الإماراتي إضافة إلى الفتح السعودي وأيضاً اتحاد كلباء العراقي، يستعدون جميعاً من أجل الدخول في صراع شرس للغاية في سبيل التعاقد مع اللاعب النيجيري معروف يوسف متوسط ميدان نادي الزمالك.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن جميع هذه الأندية سوف تفتح خط المفاوضات سواء مع وكيل أعمال اللاعب النيجيري معروف يوسف أو حتى مع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك حتى يتم حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن في الفترة القليلة القادمة.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن كل هذه الأندية سوف تُعاني كثيراً في عملية المفاوضات، وربما لن تتمكن في نهاية المطاف من حسم الصفقة لصالح أي منها، وذلك بسبب إصرار المستشار مرتضى منصور رفقة بقية أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على بقاء اللاعب النيجيري معروف يوسف داخل جدران القلعة البيضاء في الفترة القادمة.

ومن جانبه سبق وأن شدد الكابتن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك هو الآخر على ضرورة بقاء اللاعب النيجيري معروف يوسف مع الفارس الأبيض في الموسم المقبل، وذلك نظراً إلى أهمية اللاعب الكبيرة والدور الذي يلعبه أيضاً في الفريق طوال السنوات القليلة الماضية.

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