الزمالك يعد عبد الشافي بشارة القيادة من أجل العودة بعد المونديال

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد وعد الظهير الأيسر المخضرم محمد عبد الشافي بارتداء شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك في حالة عودته مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء قبل انطلاقة الموسم القادم.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك يُحاول أن يقوم بإغراء اللاعب المخضرم محمد عبد الشافي، وذلك حتى يعود مرة أخرى إلى صفوف نادي الزمالك عقب انتهاء مشاركته مباشرة رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة نادي الزمالك سوف يُحاول أن يفعل أي شئ في الفترة القادمة، وذلك من أجل إقناع اللاعب المخضرم محمد عبد الشافي بضرورة العودة مرة أخرى إلى أحضان القلعة البيضاء، نظراً إلى حاجة الفريق الماسة إلى خدماته في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر الفارس الأبيض في الموسم القادم تحديداً.

ويتواجد اللاعب محمد عبد الشافي في الوقت الحالي رفقة بعثة المنتخب الوطني المصري في دولة إيطالياً، وذلك في إطار المعسكر الختامي لأحفاد الفراعنة استعداداً من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

ومن جانبه يأمل محمد عبد الشافي أن يتألق بشكل ملفت للغاية رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا، وذلك حتى تصل له بعض العروض المغرية سواء من طرف أندية الخليج العربي أو حتى من طرف الأندية الأوروبية.

وكان محمد عبد الشافي يلعب ضمن صفوف نادي الأهلي السعودي في المواسم القليلة الماضية، حتى تم الاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي الماضي على سبيل الإعارة لنادي الفتح السعودي، قبل أن يجد نفسه بدون نادي حتى الآن بعدما رفض كلاً من نادي الأهلي السعودي إضافة إلى نادي الفتح بقاء اللاعب معهما في الموسم المقبل.

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