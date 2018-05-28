تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من منتخبات السعودية وتونس والبرتغال وإيطاليا في مباريات اليوم الودية

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يشهد مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي إقامة العديد من المباريات الدولية الودية، وذلك في إطار تحضيرات بعض المنتخبات من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل بعد نصف شهر فقط من الآن.

والبداية مع المنتخب السعودي الشقيق الذي يواجه في مساء اليوم نظيره منتخب إيطاليا في مباراة مرتقبة للغاية على أرض دولة سويسرا، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك / معتز هوساوي / أسامة هوساوي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالملك الخيبري / تيسير الجاسم / سالم الدوسري / نواف العابد / سلمان الفرج.

خط الهجوم: فهد المولد.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي / دانييلي روجاني / أليسيو رومانيولي.

خط الوسط: أليساندرو فلورينزي / جورجينيو / لورينزو بيليجريني / دافيدي زاباكوستا / لورينزو إنسيني.

خط الهجوم: تشيرو إيموبيلي / أندريا بيلوتي.

وفي مباراة أخرى يستقبل منتخب البرتغال نظيره منتخب تونس الشقيق على أرض دولة البرتغال، وذلك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم التونسي نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية:

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي.

خط الدفاع: حمدي النقاز / رامي البدوي / شمس الدين الذوادي / علي معلول.

خط الوسط: فرجاني ساسي / محمد أمين بن عمر / غيلان الشعلالي / فخر الدين بن يوسف / إيهاب المساكني.

خط الهجوم: صابر بن خليفة.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / كيبلير بيبي / جوزيه فونتي / رافاييل غيريرو.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / جواو موتينيو / ريكاردو كواريزما / جواو ماريو / لويس ناني.

خط الهجوم: أندري سيلفا.

وفي آخر المباريات يستقبل منتخب فرنسا نظيره منتخب جمهورية أيرلندا على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بالاعتماد على التشكيلة التالية من أجل خوض هذه المباراة الودية:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: جبريل سيديبي / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز / بنجامين ميندي.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / كيليان مبابي / بول بوغبا / توماس ليمار.

خط الهجوم أنطوان جريزمان.

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