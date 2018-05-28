ميسي يكشف عن حظوظ الأرجنتين قبل انطلاقة مونديال روسيا

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كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب بلاده الأرجنتين اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي عن حظوظ منتخب بلاده، وذلك قبل موعد انطلاقة مونديال روسيا المقبل بعد نصف شهر فقط من الآن.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن منتخب بلاده ليس هو المرشح الوحيد من أجل الظفر بلقب مونديال روسيا، حيث يتواجد ضمن قائمة المرشحين أيضاً بحسب رأيه كلاً منتخب إسبانيا إضافة إلى منتخب ألمانيا وأيضاً منتخب البرازيل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أن منتخب بلاده يتواجد في مجموعة صعبة للغاية، وخاصة في ظل المستوى المميز للغاية الذي قدمه منتخب أيسلندا في بطولة كأس أمم أوروبا الماضية، إضافة إلى القوة التي يتمتع بها منتخب كرواتيا على مستوى خط وسط الميدان تحديداً، وأخيراً المنتخب النيجيري الذي دائماً يكون الفوز عليه في غاية الصعوبة في المونديال.

كما أضاف أيضاً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن كل زملائه في المنتخب كانوا في حالة خوف شديد قبل المباراة الأخيرة في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، وذلك خوفاً من عدم تحقيق الفوز في هذه المباراة والفشل في التأهل إلى المونديال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجيل الحالي للمنتخب الأرجنتيني تعرض إلى انتقادات حادة للغاية بالرغم من نجاحه في الوصول إلى 3 نهائيات في السنوات القليلة الماضية.

وفي ختام تصريحاته أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن الفوز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين يُعتبر بمثابة تحد خاص بالنسبة له، إضافة إلى كونه حلم كبير له منذ الطفولة مشدداً في الوقت ذاته على أن ذلك اللقب سوف يكون فريداً من نوعه بالنسبة له ومختلف تماماً عن أي لقب آخر قد حققه طوال مسيرته الرياضية.

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