الأهلي يُحاول جدياً إقناع مانويل جوزيه بتولي منصب المدير الفني خلفاً للبدري

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ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر مايو الحالي أن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد دخل في مفاوضات مكثفة للغاية، وذلك من أجل محاولة إقناع البرتغالي مانويل جوزيه بتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يزال يُحاول أن يقوم بإقناع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه بضرورة تولي منصب المدير الفني للمارد الأحمر خلفاً للمستقيل الكابتن حسام البدري، وذلك في ظل حاجة فريق الأهلي الماسة إلى خبراته الكبيرة في عالم التدريب وأيضاً بسبب النجاح الساحق الذي حققه مسبقاً مع أبناء القلعة الحمراء.

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كما أضافت التقارير أن مهمة مجلس إدارة النادي الأهلي لن تكون سهلة على الإطلاق، وخاصة وأن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه سبق وأن أعلن عن اعتزاله التدريب بشكل نهائي، إضافة إلى كونه يرغب في البقاء في دولة البرتغال طوال الفترة القادمة رفقة زوجته المريضة، مما يجعل فرصة النادي الأهلي في إقناعه ضئيلة للغاية.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي لا يكتفي فقط بالتفاوض مع المدرب البرتغالي السابق مانويل جوزيه، وإنما لا يزال يدرس العديد من الملفات المطروحة من أجل تعيين مدير فني جديد للمارد الأحمر قبل موعد انطلاقة الموسم القادم.

ولعل أبرز الأسماء المتواجدة على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي من أجل تولي منصب المدير الفني للمارد الأحمر، هي السويسري كريستيان جروس إضافة إلى التشيكي بافيل فيربا وأيضاً الفرنسي كارتيرون.

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