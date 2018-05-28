شيكابالا يختار نادياً غير الزمالك لإنهاء مسيرته به

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تابع موقع مصر 365 حلول اللاعب ونجم المنتخب المصري محمد عبدالرازق الشهير بـ شيكابالا والذي وقع اليوم الثالث عشر من شهر رمضان ضحية لبرنامج “رامز تحت الصفر”.

وقد طرح على اللاعب شيكابالا سؤال من قبل “مجدي عبدالغني” حيث سأله “متى ستعود إلى نادي الزمالك؟” ليجيبه اللاعب “في الفترة دي مش هينفع ارجع خالص” ليطرح عبدالغني سؤاله من جديد على اللاعب “بعد السعودية أية المكان اللي ممكن تلعب فيه تاني؟”.

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وقد أجاب اللاعب شيكابالا “بعد السعودية هبطل بقى خلاص، وأعلن أنه من الممكن أن يعتزل لعب الكورة في نادي الإسماعيلي”، وقد أعرب أنه أحب النادي الأسماعيلي حينما لعب فيه معلقا ” ناس بيحبوا الكورة ” ناس عايشين على الكورة بس”.